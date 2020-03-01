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أخبار العالم

الطائرات التركية تخترق أجواء سوريا وتقصف عدة أهداف

الأحد 01/مارس/2020 - 12:24 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
أفادت قناة "سكاي نيوز" نقلا عن مصادر ميدانية بأن طائرات مسيرة تركية اخترقت الأجواء السورية وقصفت عددا من الأهداف.

على الجانب الآخر، قالت وكالة الأنباء السورية "سانا" إن وحدات من الجيش السوري واصلت عملياتها العسكرية ضد التنظيمات الإرهابية المدعومة بإسناد ناري من قبل قوات النظام التركي على محور كفرعويد بريف إدلب الجنوبي ومحور سراقب بريف إدلب الجنوبي الشرقي.

وذكر مراسل سانا أن وحدات الجيش العربي السوري العاملة على محور كفرعويد بريف إدلب الجنوبي خاضت اشتباكات عنيفة مع إرهابيي “جبهة النصرة” المدعومين بإسناد ناري من قوات النظام التركي من اتجاه كنصفرة وقسطون في أقصى ريف إدلب الجنوبي.

وتحاول التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها “جبهة النصرة” المدرج على قائمة الأمم المتحدة للتنظيمات الإرهابية شن هجمات على مواقع ونقاط الجيش بدعم من الطيران المسير لقوات النظام التركي وإسناده الناري حيث تتصدى لها وحدات الجيش وتوجه ضربات صاروخية على محاور تحشيد المجموعات الإرهابية في سرمين والمسطومة بريف إدلب الجنوبي الشرقي.

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