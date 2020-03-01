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أخبار العالم

الكويت تعلن ارتفاع عدد المصابين بـ فيروس كورونا

الأحد 01/مارس/2020 - 09:43 ص
الكويت تعلن ارتفاع
الكويت تعلن ارتفاع عدد المصابين بـ فيروس كورونا
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دعاء أبوهشيمة
أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم، الأحد، تسجيل حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن هذه الحالة كانت قادمة من إيران.

ووفقا لصحيفة "القبس" الكويتية، قالت الوكيلة المساعدة لشؤون الصحة العامة والوكيلة المساعدة للخدمات الطبية المساندة بالتكليف الدكتورة بثينة المضف، في مؤتمر صحفي بمقر الوزارة، إن: الكويت سجلت حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكدت وزارة الصحة أمس السبت أنها لم تسجل في دولة الكويت أية إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وقالت الوكيلة المساعدة لشؤون الصحة العامة والوكيلة المساعدة للخدمات الطبية المساندة بالتكليف الدكتورة بثينة المضف في مؤتمر صحفي بمقر الوزارة إن جميع الحالات التي تم تسجيلها سابقا تتمتع بصحة جيدة.

وأوضحت المضف، أن عملية إجلاء المواطنين من الدول التي تم تسجيل حالات إصابات مرتفعة بها مستمرة ويتم التعامل معها حسب الإجراءات المتبعة للوقاية مضيفة أنه «تم التعامل مع 35 راكبا قادما من العراق وتحويلهم إلى مراكز العزل و52 راكبا قادما من إيطاليا تم تفقد حالتهم الصحية».

وذكرت أن هناك إجراءات وقائية تطبق في جميع منافذ دولة الكويت البرية والجوية والبحرية ودون استثناء من شأنها ضمان سلامة القادمين إلى البلاد للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وكانت وزارة الصحة الكويتية، أعلنت، الجمعة، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، إلى 45 حالة، بعد تسجيل حالتين جديدتين، موضحة أن الحالتين من المخالطين القادمين من ايران، قبل الإعلان عن ظهور إصابات بالفيروس. 
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