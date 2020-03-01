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إجراءات لبنانية لمواجهة كورونا.. تعرف عليها

الأحد 01/مارس/2020 - 10:20 ص
كورونا
كورونا
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ريهام فيكتور
عرضت فضائية "العربية" فيديو مفصلًا لإجراءات لبنان لمواجهة فيروس كورونا .

وذلك ضمن جهودها الرامية للحيلولة دون انتشار فيروس "كورونا" المستجد في لبنان، وكشفت خلية الأزمة الوزارية التي تتابع الأمر عن سلسلة من الإجراءات لمواجهة المرض.

وأكدت خلية الأزمة، التشديد على اتخاذ اتخاذ الإجراءات الصارمة على مطار بيروت وكل محطات العبور، وتخفيف الرحلات الجوية من وإلى البلدان التي شهدت إصابات بفيروس كورونا.

وأعلنت الخلية في بيان أنها ستصدر تعميما تفصيليا يتعلق بمختلف إجراءات الوقاية من الفيروس، كما سيخصص مستشفى حكوميا في كل محافظة لاستقبال أي حالة إصابة بكورونا ليتم عزلها وحصرها، حسبما ذكرت مراسلة "سكاي نيوز عربية" في بيروت.

إلى جانب ذلك، اتخذ قرارًا بمنع تصدير الكمامات الواقية، وأيضا منع احتكارها من قبل التجّار.

وشددت اللجنة الوزارية على أنه "ليس من داع للهلع حتى الآن"، مشيرة إلى أن بعض وسائل الإعلام تضخم الأمر، لذلك تنظم وزارة الإعلام بعد ظهر السبت مؤتمرا صحفيا بمشاركة وزير الصحة للحديث عن كيفية التعاطي الإعلامي مع الأخبار المتصلة بـ كورونا.

وعلمت "سكاي نيوز عربية" من مصادر طبية أن 13 شخصًا خضعوا للفحوصات الطبية اللازمة في المستشفى الحكومي ببيروت، وتبين أن نتيجة تلك الفحوصات جاءت سلبية.

وشهدت الصيدليات في لبنان إقبالا كثيفا على شراء الكمامات الواقية مما أدى إلى نفادها في كثير منها وارتفاع أسعارها، نظرًا للطلب الكبير عليها.

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