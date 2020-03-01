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أخبار العالم

بمشاركة 3 دول عربية .. الجايكا تدعم نقل الخبرات المصرية لدعم صغار المزارعين

الأحد 01/مارس/2020 - 10:33 ص
جايكا
جايكا
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محمود نوفل
تعقد هيئة التعاون الدولي اليابانية (الجايكا)، بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، غدًا ورشة عمل حول منهج تشجيع صغار المزارعين على زراعة الخضر (SHEP) في مشروع تحسين الزراعة الموجهة للسوق لصغار المزارعين (ISMAP) الذي نفذته الهيئة في مصر خلال الفترة من 2014 وحتى 2019 في محافظتي المنيا وأسيوط بصعيد مصر. 

وتستمر أعمال الورشة خلال الفترة من ٢ وحتى ٥ مارس، بحضور  ساتو تاداشي، نائب رئيس الجايكا، و أومورا يوشيفومي، الممثل الرئيسي لمكتب الجايكا بمصر، بالإضافة إلى أكثر من 30 مسؤولًا من 3 دول عربية هي المغرب وفلسطين والسودان، وعدد من المسؤولين من وزارة الزراعة والجهات الدولية المانحة العاملة في مصر.

كما تم تنفيذ مشروع تحسين الزراعة الموجهة نحو السوق لصغار المزارعين (ISMAP) في مصر، كأحد المشروعات التي تطبق منهج (SHEP) بغرض تحسين تسويق المنتجات الزراعية لصغار المزارعين وزيادة دخولهم كنتيجة لذلك. 

كما قام المشروع أيضًا بتطوير نهج فريد لتطبيق أنشطة تحقق التمكين الاقتصادي للمرأة في المناطق المستهدفة، وتولي اهتمامًا لاحتياجاتهن للإسهام في اقتصاد أسرهن، ويراعي في الوقت نفسه العادات والتقاليد الاجتماعية في صعيد مصر، والتي قد تمنع أحيانًا السيدات من المشاركة في أنشطة الزراعة خارج منازلهن.

وبعد انتهاء المشروع، تعمل وزارة الزراعة على مواصلة تنفيذ أنشطة المشروع والتوسع في تطبيقها في محافظات أخرى لم تكن ضمن المناطق المستهدفة للمشروع.

جدير بالذكر أن (الجايكا) عملت على نشر منهج دعم صغار المزارعين (SHEP) في إفريقيا ودعم المشروعات الزراعية الموجهة نحو السوق في كينيا منذ عام 2006 وحتى الآن، وتساعد هذه المشروعات المزارعين على التحول من المفهوم التقليدي "الزراعة ثم البيع" إلى مفهوم التوجه نحو السوق "الزراعة للبيع" وتحقيق عائد مادي أعلى من ناتج الزراعة.                               

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