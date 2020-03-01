ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس "كورونا" في تايوان وألمانيا

ارتفع إجمالي الإصابات بفيروس"كورونا" فى تايوان إلى 40 حالة وألمانيا إلى 66 حالة.





وأعلنت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية في تايوان، اليوم الأحد، تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس"كورونا"، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 40 حالة.





وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن الحالة الجديدة لسيدة تبلغ من العمر 70 عاما، وكانت من بين ركاب السفينة السياحية "دايموند برينسس" التي خضعت للحجر الصحي في ميناء "يوكوهاما" الياباني لأكثر من أسبوعين الشهر الماضي، موضحة أن السلطات الصحية التايوانية رفعت درجة التحذير من السفر إلى إيران إلى المستوى الثالث، حيث نصحت المواطنين بعدم السفر غير الضروري إلى هذا البلد.





كما أعلنت تايوان فرض الحجر الصحي الإلزامي لمدة 14 يوما للمسافرين الذين عادوا من إيران أو عبروا من خلالها على مدار الـ14 يوما الماضية.





وفى سياق متصل، أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني المتخصص في أبحاث الفيروسات ارتفاع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 66 حالة.





من جهتها، أعلنت هيئة الصحة العامة في السويد أمس /السبت/ تسجيل 12 حالة إصابة جديدة بالفيروس في 4 مناطق بالبلاد.



