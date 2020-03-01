خوفا من كورونا.. تعرف على إجراءات فحص الوافدين بميناء سفاجا البحري

أعلنت هدي المغربي، رئيس مدينة سفاجا، أنها كلفت إدارة البيئة بالوحدة المحلية بالتنسيق المستمر على مدار الساعة مع إدارة الحجر الصحى داخل الميناء وضرورة تواجد مندوب منهم خلال قدوم السفن للمطالعة والفحص النظرى لجميع أطقم السفن القادمة من الدول التى يظهر بها المرض، وذلك لملاحظتهم وإجراء اختبار لهم بجهاز قياس الحرارة عن بعد، وإذا تم الاشتباه فى أى حالة، وخاصة إذا كانت قد غادرت من الصين مباشرةً أو ترانزيت خلال 14 يوما، يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.





ووجهت مغربي، بحسب بيان، الأحد، إدارات الميدانية برفع درجة التأهب في الحفاظ على البيئة نظيفة ومتابعة الشوارع ومحيط المحلات بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك للعمل بها في ضوء توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بتكثيف الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد للتصدى للمرض ومنع دخوله إلى البلاد، وذلك بعد تحذيرات منظمة الصحة العالمية.





وأضافت المغربي أن الإجراءات تضمنت تشكيل غرفة عمليات بالتنسيق مع إداراة الحجر الصحى لمتابعة فحص الوافدين، وتحرير كروت المراقبة الصحية لكل قادم من الدول التى ظهرت بها إصابات.





وفي سياق متصل قال الدكتور مصطفي فوزي مدير الإدارة الصحية بسفاجا، أن فريق الرصيد بالإدارة يعمل على مدار الساعة لمتابعة أى أمراض معدية ومستجدة مثل الكورونا وغيرها، فضلا عن الإجراءات تضمنت توعية العاملين والمتعاملين بخطورة المرض وتعريفه، وطرق انتقال العدوى، وكيفية اتباع إجراءات الوقاية .ومعرفة حالات الاشتباه، وحالات الإصابة، وكيفية التعامل مع أى حالة يشتبه فى إصابتها بالمرض، وطرق العلاج.