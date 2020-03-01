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أخبار العالم

هذا ما قاله مستشار بالديوان الملكي السعودي عن فيروس كورونا

الأحد 01/مارس/2020 - 02:19 م
مخاوف كورونا تحتاج
مخاوف كورونا تحتاج العالم
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محمد علي

هدأ المستشار بالديوان الملكي في السعودية والمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله الربيعة، من المخاوف التي تنتاب الكثيرين من فيروس كورونا الجديد ومواصلة حصده للأرواح في العالم.


وقال الربيعة، خلال افتتاح منتدى الرياض الدولي الإنساني، إن نسبة الوفيات بفيروس كورونا 2%، وهي مقارنة بغيره تعتبر من الفيروسات نسبة قليلة ولا يعد وباءً، وفقًا لصحيفة اليوم السعودية.


وتتفق تصريحات الربيعة وما سبق أن قالته منظمة الصحة العالمية، لكن على الدول القيام بالإجراءات المناسبة للحد من انتشار هذا الفيروس، سريع الانتشار.


ولم تسجَّل أي حالات إصابة لكورونا في السعودية، وتعزيزًا لذلك اتخذت المملكة إجراءات احترازية، بمنع قدوم مواطني الدول التي تعد مركزا للوباء، ووقف منح التأشيرات حاليًا لأداء مناسك العمرة، حرصًا على حياة زوار بيت الله الحرام.

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