وكالة سبوتنيك بروسيا تعلن اعتقال رئيس تحريرها في تركيا

أعلنت وكالة سبوتنيك فى روسيا اعتقال رئيس تحريرها فى تركيا، جاء ذلك فى خبر عاجل، منذ قليل، أفادت به فضائية " اكسترا نيوز"، وسنوافيكم بالتفاصيل..

ولم يتصل ثلاثة موظفين تابعين لوكالة "سبوتنيك" بمكتب التحرير في موسكو، بعد ذهابهم إلى مركز الشرطة للإدلاء بشهادتهم حول هجوم مجهولين على منازل موظفي "سبوتنيك" في أنقرة.





وهاجم مجموعة أشخاص، أمس السبت، بين الساعة 10:30 و 11:00 بتوقيت موسكو، منازل موظفي وكالة "سبوتنيك" في أنقرة، مرددين شعارات تضمنت تهديدات وإهانات، محاولين فتح الأبواب واقتحام المنازل.





ورصدت القنصلية الروسية في اسطنبول، يوم الجمعة الماضى، احتجاجًا على الأوضاع في إدلب أمام بناء القنصلية ردد فيها البعض شعارات "تتهم روسيا بمقتل الجنود الأتراك" شمال سوريا.



