تشكيل بيراميدز لمواجهة زاناكو الزامبي

أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز تشكيله لمواجهة نادي زاناكو بطل زامبيا في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي تقام في لوساكا.





وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:





حراسة المرمى: مهدي سليمان





خط الدفاع: محمد حمدي - عبد الله بكري - علي جبر - أحمد توفيق





خط الوسط: عبد الله السعيد - نبيل دونجا - إبراهيم حسن - محمود حمادة - إيريك تراوري





خط الهجوم: محمد فاروق





ويتواجد على مقاعد البدلاء:





أحمد الشناوي - إسلام عيسى - جون أنطوي - دودو الجباس - رجب بكار - أحمد أيمن منصور - ولفريد كانون





وخرج من القائمة، أحمد دعدور - طارق طه - عمر العيوني - محمد فتحي