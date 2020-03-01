AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تشكيل بيراميدز لمواجهة زاناكو الزامبي

الأحد 01/مارس/2020 - 02:17 م
فريق بيراميدز
فريق بيراميدز
Advertisements
حسن العمدة
أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز تشكيله لمواجهة نادي زاناكو بطل زامبيا في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي تقام في لوساكا.

وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع: محمد حمدي - عبد الله بكري - علي جبر - أحمد توفيق 

خط الوسط: عبد الله السعيد - نبيل دونجا - إبراهيم حسن - محمود حمادة - إيريك تراوري 

خط الهجوم: محمد فاروق 

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد الشناوي - إسلام عيسى - جون أنطوي - دودو الجباس - رجب بكار - أحمد أيمن منصور - ولفريد كانون 

وخرج من القائمة، أحمد دعدور - طارق طه - عمر العيوني - محمد فتحي
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كأس الكونفدرالية | جون أنطوي يقود هجوم بيراميدز أمام المصري البورسعيدي

عبدالله السعيد يقود تشكيل بيراميدز لمواجهة حرس الحدود في الدوري

الدوري المصري.. تشكيل بيراميدز لمواجهة الإسماعيلي

تشاتشيتش يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة المصري فى الكونفدرالية

تشكيل بيراميدز لمواجهة المصري بالكونفدرالية

عبدالله السعيد على الدكة.. تشكيل بيراميدز لمواجهة رينجرز بـ الكونفدرالية

ترشيحاتنا

حقيقة إصابة طالب بفيروس كورونا داخل مدرسة لغات في الدقهلية

هل ستموت حتمًا لو أصبت بـ كورونا؟

تريند الفن | انتحار كارول سماحة .. وحقيقة إصابة عادل إمام بـ فيروس كورونا

بعد استفزاز كورتوا.. تعرف على أرقام ميسي أمام ريال مدريد

بسبب فيروس كورونا.. توقف البورصة الكويتية عن التداولات

أسعار سوزوكي اليوم في مصر بعد التخفيض وعروض تقسيط التو 2020 suzuki alto .. صور

AdvertisementS

صاحب التاريخ السيئ.. الكاف يرفض طلب الأهلي السري قبل مواجهة صن داونز

الكاف ينهي الجدل حول تغيير حكم مباراة الزمالك والترجي في رادس

كلاسيكو الأرض.. 17 قناة تنقل مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني.. تعرف عليها

الزمالك يكشف حقيقة إضراب لاعبيه قبل مواجهة الترجي

رسميا .. إيهاب جلال مديرا فنيا للمقاصة.. والإعلان خلال ساعات

شحن مبالغ فيه.. رسالة تحذير لـ «كاف» حول سلامة بعثة فريق الزمالك في تونس.. تفاصيل

6 غيابات عن كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة بـ الدوري الإسباني

استعدادا لمواجهة صن داونز.. فايلر يعلن قائمة الأهلي المتجهة إلى جنوب إفريقيا

أخبار الرياضة ليلا.. إصابة فتحي ومعلول وأجايي قبل لقاء الأهلي وصن داونز.. حقيقة الاعتداء على حكم مباراة الزمالك والترجي

تأكد غياب نجم جديد.. أخبار سيئة في الترجي قبل موقعة الإياب أمام الزمالك

كلاسيكو الأرض.. مفاجأة في تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال مدريد

موعد مباراة منتخب مصر للشباب في نصف نهائي كأس العرب والقنوات الناقلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ ذيل الحصان.. هنا الزاهد تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

بـ فستان قصير.. ريهام أيمن تثير الجدل بإطلالتها بجوار حمام السباحة

فستان مكشوف.. روبى تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة.. شاهد