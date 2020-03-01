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تعليم

بعد غد.. ندوة تعريفية بمجالات السياحة في ألسن عين شمس

الأحد 01/مارس/2020 - 02:28 م
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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قســــم التعليم
ينظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الألسن جامعة عين شمس، بالتعاون مع إحدى شركات السياحة، تحت رعاية الدكتورة سلوى رشاد عميد الكلية، ندوة تعريفية بأنشطة الشركة في مجال الإعداد والتأهيل للعمل بمجال السياحة وخدمة العملاء، لطلاب وخريجي أقسام اللغة الإنجليزية والفرنسية والإيطالية والألمانية، وذلك بعد غد "الثلاثاء"، بقاعة مؤتمرات الكلية.

وصرحت الدكتورة علا عادل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بأن الندوة تأتي في إطار فتح آفاق جديدة أمام أبناء الكلية مع الشركة، ومد جسور التعاون في تقديم خدمات الدعم والتدريب للكلاب، وتزويدهم بالمهارات اللازمة لمواكبة سوق العمل، على أن تحتسب الندوة ضمن فعاليات التدريب الميداني لطلبة الكلية.
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