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حوادث

الداخلية: ضبط 5991 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

الأحد 01/مارس/2020 - 04:30 م
المرور
المرور
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استكملت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 5991 مخالفة مرورية متنوعة.

وضمت المخالفات 1760 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و230 مخالفة السير بدون ترخيص " قيادة وتسيير "، و5 دراجات نارية مخالفة، و36 مخالفة "موقف عشوائى"، و70 مخالفة شروط الترخيص، و22 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.
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