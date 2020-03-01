خائف ومتهور .. في عيد ميلاد جاستين بيبر .. حكاية مرضه وهذه أجرأ تصريحاته

إحساسه مرهف وصادق ولكنه مخاطر ومغامر واعترف مؤخرا انه متهور هو النجم العالمي جاستين بيبر الذي يصادف اليوم الأول من شهر مارس عيد ميلاده حيث يكمل عامه الـ26.





وبمناسبة عيد ميلاده، نرصد أبرز أزمات وتصريحات جاستين بيبر





التقطت عدسات مصوري الباباراتزي فيديو للنجم العالمي جاستين بيبر، وهو يغلق باب السيارة في وجه زوجته عارضة الأزياء الامريكية هايلي بالدوين اثناء نزولها من السيارة.





وظهر جاستين بيبر خلال الفيديو وهو منفعل بشدة فيما تجاهلت هايلي بالدوين الأمر وتعاملت كأن شيئا لم يحدث.





ويأتي ذلك التصرف بعد اعلان جاستين بيبر اصابته بمرض لايم الذي أصاب جلده ووظائف المخ وطاقته وصحته بشكل عام.





وبالتزامن مع طرح البومه Changes، قال :"كنت طوال الوقت خائفا وكنت أخاف دائما من العودة للموسيقى وأقول لنفسي عن ماذا سأتحدث هل الناس ستتلقى هذا وبدأت اقارن نفسي بمطربين آخرين ،كنت اركض نحو الالام والجروح بدلا من الهروب منها ومن هنا بدأت أفكر في الشفاء والتجاوز لتلك المحنة".





وانتشرت صورة للمغني الكندي جاستين بيبر وهو يحتضن حارسه الخاص في حالة نفسية سيئة، وفسرت صحيفة ديلي ميل البريطانية الأمر بأنه يمر بحالة اكتئاب شديدة ويخضع لعلاج نفسي.





ويأتي ذلك الظهور الغريب لـ جاستين بيبر بعد مرور أقل من شهر على زواجه للمرة الثانية من عارضة الأزياء الأمريكية هايلي بالدوين، وإقامة حفل زفاف بحضور أصدقائه المقربين.



