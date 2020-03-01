وزيرة الصحة تغادر إلى الصين.. لهذا السبب

تغادر الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إلى الصين مساء اليوم الأحد، لتقديم مساعدات طبية لمواجهة فيروس كورونا.





وكانت وزارة الصحة والسكان، نفت ما يتم تداوله فى عدد من وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعى، حول استعداد الوزارة لتحويل حالتين مشتبه فى إصابتهما بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى مستشفى النجيلة لعزلهما لمدة 14 يومًا، مؤكدا أن هذا عارِ تمامًا من الصحة.





وأكدت الوزارة، مجددًا عدم رصد أى حالات مصابة أو مشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأى إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.









وقالت الوزارة، إنه الوزارة تواصل رفع درجات الاستعداد القصوى فى جميع المنافذ والمطارات على مستوى الجمهورية ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، مؤكدًا اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لمنع تسلل الفيروس داخل البلاد.









وأهابت وزارة الصحة والسكان بوسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة، ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعي تحرى الدقة الشديدة فى نشر الأخبار والرجوع للمصادر الرسمية قبل تداول أى أخبار تثير القلق والفزع لدى المواطنين.



