الصحة: لولا جهود الصين في مواجهة كورونا لانتشر الفيروس بصورة أسوأ





جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة مع السفير الصينى بالقاهرة تزامنا مع زيارتها للصين.









وأشارت وزيرة الصحة، الى أن الإجراءات التى اتخذتها الصين في التعامل مع فيروس كورونا لم تكن فقط لشعبها بل حماية لشعوب العالم، معقبة:" لو الإجراءات القوية لحكومة الصين لكان انتشار الفيروس أسوأ من الوضع الحالى.









ووجهت هالة زايد الشكر لدولة الصين، مؤكدة حرص وزارة الصحة المصرية على الاستفادة بالخبرات الصينية فى مواجهة الفيروسات وليس كورونا فقط.