AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

لـ مواجهة فيروس كورونا.. وزيرة الصحة في الصين حاملة رسالة تضامن من مصر

الأحد 01/مارس/2020 - 09:09 م
صدى البلد
Advertisements
محمد غالي
أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن توجهها إلى جمهورية الصين الشعبية، اليوم الأحد، حاملة رسالة تضامن من الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى جمهورية الصين، في إطار عمق وترابط العلاقات بين البلدين، وتعزيز سبل التعاون لمكافحة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19).

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته وزيرة الصحة والسكان، والسفير الصيني لدى مصر، بمطار القاهرة الدولي، قبل سفر الوزيرة مباشرة.

وأوضحت وزيرة الصحة والسكان، أن الزيارة إلى الصين سوف تكون محملة بهدية من الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري، عبارة عن شحنة من المستلزمات الطبية الوقائية، مشيرة إلى تبادل الخبرات بين البلدين حول الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكدت "زايد" أنه تم استعراض سيناريوهات الخطط الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتة إلى أن الرئيس السيسي شدد على ضرورة استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وتضافر كل أجهزة الدولة المعنية لمواجهة الفيروس المستجد، مشيرة إلى إنار المعالم المصرية التاريخية بالعلم الصيني تزامنًا مع الزيارة إلى الصين. 

وأشارت وزيرة الصحة إلى أنه تم إجراء 1443 تحليلًا لـ حالات مشتبه في إصابتها، وكانت النتائج جميعها سلبية باستثناء حالة الشخص الأجنبي الذي كان حامل للفيروس، وتلقى رعاية طبية فائقة وحالته الصحية جيدة تمامًا ، مشيرة إلى أنه تم إجراء كافة الفحوصات والتحاليل الدورية له، كما تم إجراء تحليل الـ "pcr" له تحت إشراف كل من وزارة الصحة والسكان، ومنظمة الصحة العالمية، عدة مرات متتالية أخرها بعد قضائه ١٤ يومًا داخل الحجر الصحي، وجاءت نتيجة التحليل سلبية في كل مرة.

وأضافت "زايد" أنه بالنسبة لما يتم تداوله بتسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا في فرنسا عائدة من مصر، قالت "نحن نسير بمعايير منظمة الصحة العالمية و اللوائح الصحية الدولية، ونشارك الصحة العالمية في البيانات وخط سير الحالات المصابة، وتم طلب بيانات المرضى من الجانب الفرنسي كما تم تتبع الفوج السياحي، وأخذ كافة الإجراءات الاحترازية، حيث تم إرسال فريق طبي لعمل مسح لجميع الأماكن التي تردد عليها المصابيين وتطهيرها ومتابعة الأشخاص المخالطين لهم، وتم التأكد من عدم وجود أي حالات مصابة بالفيروس أو أي حالات اشتباه إصابة بالفيروس، لافتة إلى أنه  لتأكيد قدوم المصابين من مصر  لابد من توافر شروط محددة أن يكون المصاب قضى مدة 14 يومًا متواصلة داخل مصر، وفي اليوم ال 14 يعود إلى بلاده، ويتم تشخيصه خلال 48 ساعة من الوصول، في هذه الحالة تكون مصدر الإصابة هي مصر،  وجميع الحالات حتى الآن لا ينطبق عليها هذه الشروط، مما يؤكد أنها لم تخرج من مصر مصابة.

ولفتت إلى أن مصر وضعت خطة احترازية ووقائية جيدة  لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدة أنه تم مراجعة جميع الاستعدادات من قبل الهيئات المعنية بالمحافظات والمستشفيات الجامعية والخاصة والمجتمع المدني.

من جانبه أكد السفير الصيني لدى القاهرة أن الحكومة الصينية تهتم بزيارة الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان المصرية، وأن هذه الزيارة لها أثرًا كبيرًا في عمق وترابط العلاقات بين البلدين،  مشيرًا إلى استعداد دولته لتبادل الخبرات مع مصر وكافة الدول لمواجهة الفيروس وفقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية. 

وقدم السفير الصيني لدى القاهرة الشكر لرئيس جمهورية مصر العربية، الرئيس عبد الفتاح السيسي على تكليفه لوزيرة الصحة والسكان لنقل رسالة تضامن من مصر إلى جمهورية الصين، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد،  لافتًا إلى أن مواجهة فيروس كورونا المستجد لا تقتصر فقط على الشعب الصيني بل جميع الشعوب، من أجل حماية السلامة الصحية لجميع أبناء شعوب العالم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التليفزيون الصيني يبرز تقديم مصر إمدادات طبية لدعم جهود بلاده في مكافحة كورونا.. فيديو

وزيرة الصحة: مصر قادرة على مواجهة أي فيروسات.. صور

غرفة مركزية وحجر صحي.. السيسي يستعرض سيناريوهات التعامل مع فيروس كورونا

السيسي يجتمع برئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة والسكان.. ويتابع تطورات الموقف الوبائي العالمي لفيروس كورونا المستجد.. وخطة الصحة الاحترازية على المستوى الوطني

السفير الصيني بالقاهرة يشكر الرئيس على هديته لشعبه

وزيرة الصحة: أتوجه إلى الصين لإيصال هدية الرئيس السيسي للشعب الصيني

ترشيحاتنا

شاهد .. العواصف المدمرة فى إنجلترا تغرق المنازل بالمياه

شحن مبالغ فيه.. رسالة تحذير لـ «كاف» حول سلامة بعثة فريق الزمالك في تونس.. تفاصيل

نحب تانى ليه.. شاهد| ياسمين عبد العزيز تثير الجدل مع كريم فهمى

بالبوت.. مايا دياب في الشارع بدون بنطلون تثير الجدل

السفير الصيني بالقاهرة يشكر الرئيس على هديته لشعبه

شوية تعب.. أول تعليق من طالب الدقهلية بعد شائعة إصابته بكورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على السعر والمواصفات لـ سيارة محمد صلاح .. صور

أسعار شيري من الوكيل بعد التخفيض ..صور

معشوقة المصريين.. «لانسر كرستاله» وطرق تعديلها وسعرها الحالي في السوق المصري