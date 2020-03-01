العراق.. سقوط صاروخين داخل المنطقة الخضراء في بغداد

أفادت قناة "سكاي نيوز" بسقوط صاورخين داخل المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية بغداد.





وكانت وسائل إعلام عراقية أفادت قبل قليل بدوي صافرات الإنذار في محيط السفارة الأمريكية داخل المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية بغداد، وذلك بعدما أعلن رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي اعتذاره عن تشكيل الحكومة.





وذكرت "العربية" أن انفجارات عنيفة هزت العاصمة العراقية بغداد.





واعتذر علاوي عن تشكيل الحكومة بعد فشله في تمريرها أمام البرلمان، صباح اليوم، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني.





وقال علاوي في بيان متلفز بثه التلفزيون العراقي: "وعدت الشعب بأني سأترك التكليف في حال مورست ضغوط سياسية لغرض تمرير أجندة معينة على الحكومة التي أعتزم تشكيله".















