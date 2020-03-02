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فن

أنضف القلوب.. تامر حسني يوجه رسالة مؤثرة لـ أحمد السقا في عيد ميلاده

الإثنين 02/مارس/2020 - 02:25 ص
تامر حسني واحمد السقا
تامر حسني واحمد السقا
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آيه عاطف
حرص الفنان تامر حسني، على الاحتفال بعيد ميلاد الفنان أحمد السقا، وذلك من خلال توجيه رسالة مؤثرة ومميزة له.

قام تامر حسني، بنشر صورة جمعتهما من خلال حسابه الرسمي على تطبيق "الانستجرام"، وعلق عليها قائلًا :"كل سنة وانت صديق عمر .. وارجل وانضف القلوب .. ونجم الدنيا كلها .. وربنا يحفظك لأهل بيتك وكل اللي بيحبوك".

يذكر أن عُرض لتامر حسني، مؤخرًا فيلمه الجديد "الفلوس" في دور عرض السينما، وقد حقق نجاح كبير، وقد شارك به عدد كبير من النجوم من بينهم زينة، وعائشة بن أحمد، وخالد الصاوي.

بينما ينتظر تامر، عرض فيلمه الجديد "مش انا" في السينمات فور الأنتهاء من تصوير أحداثه.
أنضف القلوب.. تامر حسني يوجه رسالة مؤثرة لـ أحمد السقا في عيد ميلاده
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