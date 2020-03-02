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فن

لا أقارن نفسي بأحد.. يسرا تعلق على اتهامها بمهاجمة محمد رمضان.. فيديو

الإثنين 02/مارس/2020 - 03:36 ص
يسرا
يسرا
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آيه عاطف
علقت الفنانة يسرا، على اتهامه بمهاجمة الفنان محمد رمضان، من خلال لقائها في إحدى البرامج التلفزيونية.

وقالت يسرا:"لا يمكن يخطر على بالي التفكير ده .. انا لا يمكن اقارن نفسي بحد ..مش عشان حاجة بس انا حاجة وغيري حاجة.. كل واحد عنده شخصيته وانا عمري ما كتبت انا على نفسي اسطورة لكن بيتكتب عني وفيه فرق كبير جدًا".

يذكر أن اتهم عدد من الجمهور، الفنانة يسرا بمهاجمتها الفنان محمد رمضان، وذلك عندما قالت :"اذا لم يقدر الناس عملك ولا يرونك اسطورة .. لن تصبح اسطورة مطلقًا"، خلال جلسة تصوير لأحد المجلات الكبرى.

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