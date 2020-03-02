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أخبار العالم

بعد إصابة مسئول بارز بـ كورونا.. بيان عاجل من الحرس الثوري الإيراني

الإثنين 02/مارس/2020 - 10:23 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قالت قوات الباسيج التابعة للحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، إن الوضع في البلاد خطير إثر تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد  وفاة محمد مير محمدي عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في البلاد جراء إصابته بالوباء. 

وكان الحرس الثوري أعلن، أمس، أنه شكل مقرًا خاصًا لمكافحة كورونا مستنفرًا كل إمكانياته في هذا الصدد.

 وفي غضون ساعات، انتشرت قوات الحرس الثوري الإيراني في شوارع طهران بسيارات وشاحنات تحمل خراطيم المياه المضادة للشغب وبدأت برش الشوارع بمواد التعقيم.

وأعرب وزير الصحة الإيراني، سعيد نمكي، أمس الأحد، عن سعادته بمعدلات الشفاء بين المصابين بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا قدرة البلاد على القضاء على الفيروس بأسرع وقت.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، "بلوغ حالات الوفاة جراء فيروس كورونا المستجد 54 حالة، وارتفاع عدد الإصابات إلى 978 إصابة"، فيما بلغت "حالات التعافي من الفيروس بلغت 175 حالة".

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