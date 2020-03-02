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محافظات

محافظ أسيوط: إزالة 980 حالة تعد واسترداد 36647 فدانا بالمراكز والقرى

الإثنين 02/مارس/2020 - 11:40 ص
صدى البلد
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إيهاب عمر

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أنه لا تهاون أو تقاعس في "حق الشعب" وتنفيذ الإزالات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والتي لم يتم تقديم طلبات تقنين وضع اليد لها أو غير الجادين منهم أو الحالات التي لم تتوافر لها شروط التقنين وتم رفضها من خلال اللجنة المختصة بعد الفحص.

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وأضاف محافظ أسيوط  أنه تم استرداد 36647 فدان خلال تنفيذ 980 حالة إزالة تعديات بعدد من مراكز وقرى المحافظة بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون ضمن حملات الموجة الخامسة عشر للإزالات وجهود المحافظة لاسترداد أراضي الدولة ؛ وذلك في إطار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية باستكمال الجهود التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية واستردادها بشكل كامل بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية.

 

وأشار المحافظ إلى التنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية وجهات الولاية على مستوى المحافظة من أجل تنفيذ إزالات الموجة الخامسة عشر لحالات التعدي موضحًا إن إجمالي ما تم إزالته حتى الآن 980 حالة تعد واسترداد 36647 فدان زراعة و65057 مترا مبان وتسليمها لجهات الولاية كما تم سداد رسوم الفحص لعدد 131 حالة بمساحة 695.5 فدان زراعة وجاري إصدار إشعارات المعاينة للسداد مؤكدًا على استمرار الحملات لإزالة كافة التعديات على أراضي أملاك الدولة بجميع قرى ومراكز المحافظة تحت إشراف المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد ورؤساء المراكز والأحياء لاستعادة حق الشعب والتصدي بكل حسم وردع للمخالفين وكل من تسول له نفسه مخالفة القانون واسترداد أراضي أملاك الدولة من المتعدين عليها.

 

 

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