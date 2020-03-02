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شاهد ..عملية احتجاز رهائن بمركز تجاري في عاصمة الفلبين

الإثنين 02/مارس/2020 - 11:53 ص
عملية احتجاز رهائن
عملية احتجاز رهائن بمركز تجاري في عاصمة الفلبين
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ريهام فيكتور
عرضت فضائية "  يورو نيوز عربية " فيديو أفادت فيه عن عملية احتجاز رهائن بمركز تجاري  في عاصمة الفلبين مانيلا . 

وتمكن رجل مسلح من احتجاز نحو 30 رهينة في مركز للتسوق في عاصمة الفلبين مانيلا ، حسب ما أعلنت وسائل الإعلام المحلية نقلا عن الشرطة.

وانتشرت الشرطة الفيليبينية في المركز التجاري بعد ورود تقارير بأن موظفا يحتجز مجموعة من الأشخاص رهائن فيه، على ما أفاد صحافي في وكالة فرانس برس.

وكان رئيس بلدية تلك المنطقة من مانيلا أفاد في وقت سابق بأن أحد الحراس يحتجز عددا من الأشخاص قد يصل إلى ثلاثين في مكتب إداري وأطلق النار على واحد من الرهائن على الأقل .

وكان المركز التجاري يغص بالمتسوقين والموظفين الذين طلب منهم إخلاء المكان بعد سماع طلق ناري واحد على الأقل.

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