الفلسطيني هاني أبو أسعد يكشف تفاصيل فيلمه الجديد «صالون هدى»

أعلنت شركة Production A&H المنتجة لفیلم صالون ھدى للمخرج الفلسطیني ھاني أبو أسعد، عن مشاركة كل من فیلم كلینك وProduction Film Lagoonie وSolutions MAD في إنتاج الفیلم الذي یبدأ تصویره في فلسطین في شھر مارس، الحالي فیما تتولى MAD وLagoonie توزیع الفیلم العالم العربي، بینما تتولى Films Memento توزیع الفیلم دولیًا.

فیلم صالون ھدى مأخوذ عن أحداث حقیقیة، ویتعمق في مفاھیم الولاء والخیانة والحریة، من خلال أحداث تدور في محل لتصفیف الشعر في بیت لحم، تمتلكھ شابة تدعى ھدى، وتزور المحل بصورة دوریة لتغییر قَصة شعرھا أم شابة تدعى نادیة؛ تنقلب الأمور رأسًا على عقب عندما تصبح نادیة في موقف مھین بسبب ھدى التي تحاول ابتزازھا لتقوم بما ھو ضد مبادئھا.





ومن جانبه یقول المخرج ھاني أبو أسعد: "نادرًا ما أجد قصة مستوحاة من أحداث حقیقیة تنطوي على تناقضات، مُسلیة بصورة طبیعیة، كقنبلة موقوتة، تضمن خلق حالة من التوتر، ویمكنك أیضًا التورط معھا عاطفیًا، إذ تتعاطف بوضوح مع البطل. ومن منظور فني، فیلم صالون ھدى یمثل ذورة التقاء قوتین متناقضتین، وھما الولاء والخیانة، من خلال تولیفھا في رؤیة مشوقة".

ویقول المنتج والسینارست محمد حفظي "فخورون بمشاركتنا في إنتاج فیلم بھذا الحجم ویضم أبرز الأسماء في صناعة السینما العربیة، وبقیادة مخرج بحجم ھاني أبو أسعد الذي ذھبت أفلامھ إلى أھم المھرجانات الدولیة".

الفیلم من بطولة منال عوض، علي سلیمان، میساء عبد الھادي، وإنتاج مشترك بین Production A&H) ھاني أبو أسعد وأمیرة دیاب)، فیلم كلینك (محمد حفظي)، Solutions MAD) ماھر دیاب وعلاء كركوتي)، وProduction Film Lagoonie) شاھیناز العقاد).