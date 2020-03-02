AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الخبير الاقتصادي العالمي محمد العريان يوجه تحذيرا للمستثمرين من تأثيرات الكورونا

الإثنين 02/مارس/2020 - 05:36 م
محمد العريان
محمد العريان
Advertisements
القسم الخارجي

نصح الخبير الاقتصادي العالمي محمد العريان المستثمرين بتجنب شراء أسهم، بعد تراجع البورصات العالمية الأسبوع الماضي نتيجة تفشي فيروس كورونا على المستوى العالمي، موضحا أن الاضطرابات في الأرباح والاقتصاد الناجمة عن أحداث "الصدمة" مثل فيروس كورونا تميل إلى التمادي لفترة أطول من فترات الركود الأساسية.

 

وقال العريان، في تصريحات لبرنامج مع سكواك بوكس "Squawk Box": "إذا كنت مستثمر طويل الأجل، فسوف انتظر، أعتقد أن الاقتصاد الكلي سوف يتدهور بشكل أسرع، وأعتقد أن السياسات والاقتصاد اللي سوغ تتجه إلى الأسوأ، ولسوء الحظ، بشكل مبدئي".

 

وفي وقت سابق، حذر العريات، المدير التنفيذي السابق لشركة بيمكو الاستثمارية العالمية،  ضد شراء الأسهم مع انتشار الفيروس حول العالم، بينما أكد الأسبوع الماضي، إن انتشار كورونا أمر مختلف، وسوف يكون من الصعب إعادة الأعمال التي توقفت خلال مرحلة تفشي الفيروس.


وأظهرت البيانات الاقتصادية الجديدة من الصين، حيث بدأ الوباء، انكماشا خطيرا في قطاع الصناعات التحويلية.


وشهدت بورصة وول ستريت أسوأ أسابيعها منذ الأزمة المالية عام 2008 الأسبوع الماضي، مع هبوط مؤشر داو جونز الصناعي ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 وناسداك حيث تراجعت أكثر من 10% من أعلى مستوياتها منذ 52 أسبوعا.

 

وأوضح العريان أنه ليس من السهل إبلاغ المستثمرين حول العالم بمنع شراء الأسهم، فالأمر بالنسبة للمستثمرين المحترفين، هناك أماكن أخرى يمكنهم وضع أموالهم فيها.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عدوى "كورونا" تصيب أسواق المال العالمية وتسجل أسوأ أداء في 2020

بسبب فيروس كورونا.. خسائر الأسواق تضرب الجميع وتهدد الاقتصاد العالمي.. السياحة أكبر الخاسرين والذهب أقلهم وسوق الأدوية رابح وحيد

كورونا يضرب أسعار النفط .. كيف تصرفت السعودية وسلطنة عمان

خبير يكشف تأثير تفشي وباء "كورونا" على الصين اقتصاديًا.. فيديو

موقع عالمي: الأسواق العالمية أكثر اتزانا في مواجهة خطر كورونا عن سارس

البنك المركزي: الأسبوع الماضي الأسوأ على مستوى عملات الأسواق الناشئة

ترشيحاتنا

هل من مات بكورونا شهيد.. أمين الفتوى ينهي الجدل

عاجل .. قطر تسجل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا

هنتغدى أيه النهاردة.. أرز باللحم المفروم مع سيجار الجبنة اللذيذ

المصري يكشف مصير مباراة نهضة البركان وحقيقة تجميد النشاط في المغرب

مرض غامض وكوارث بيئية تهدد إثيوبيا.. تفاصيل

التنويم المغناطيسي.. موسيماني يتغنى بـ الأهلي ويؤكد صعوبة تأهل صن داونز أمامه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار سيتروين ds اليوم في مصر بعد التخفيض .. صور

طريقة تحضير القهوة العربية .. الأشهر في السعودية والأردن

حتى لا تؤذيك.. حلول فعالة للتعامل مع الخلافات والضغوط في مكان العمل