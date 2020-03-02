الخبير الاقتصادي العالمي محمد العريان يوجه تحذيرا للمستثمرين من تأثيرات الكورونا

نصح الخبير الاقتصادي العالمي محمد العريان المستثمرين بتجنب شراء أسهم، بعد تراجع البورصات العالمية الأسبوع الماضي نتيجة تفشي فيروس كورونا على المستوى العالمي، موضحا أن الاضطرابات في الأرباح والاقتصاد الناجمة عن أحداث "الصدمة" مثل فيروس كورونا تميل إلى التمادي لفترة أطول من فترات الركود الأساسية.

وقال العريان، في تصريحات لبرنامج مع سكواك بوكس "Squawk Box": "إذا كنت مستثمر طويل الأجل، فسوف انتظر، أعتقد أن الاقتصاد الكلي سوف يتدهور بشكل أسرع، وأعتقد أن السياسات والاقتصاد اللي سوغ تتجه إلى الأسوأ، ولسوء الحظ، بشكل مبدئي".

وفي وقت سابق، حذر العريات، المدير التنفيذي السابق لشركة بيمكو الاستثمارية العالمية، ضد شراء الأسهم مع انتشار الفيروس حول العالم، بينما أكد الأسبوع الماضي، إن انتشار كورونا أمر مختلف، وسوف يكون من الصعب إعادة الأعمال التي توقفت خلال مرحلة تفشي الفيروس.





وأظهرت البيانات الاقتصادية الجديدة من الصين، حيث بدأ الوباء، انكماشا خطيرا في قطاع الصناعات التحويلية.





وشهدت بورصة وول ستريت أسوأ أسابيعها منذ الأزمة المالية عام 2008 الأسبوع الماضي، مع هبوط مؤشر داو جونز الصناعي ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 وناسداك حيث تراجعت أكثر من 10% من أعلى مستوياتها منذ 52 أسبوعا.

وأوضح العريان أنه ليس من السهل إبلاغ المستثمرين حول العالم بمنع شراء الأسهم، فالأمر بالنسبة للمستثمرين المحترفين، هناك أماكن أخرى يمكنهم وضع أموالهم فيها.