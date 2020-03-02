حسن شاكوش يكشف مفاجأة مدوية عن أغنية بنت الجيران.. فيديو

قال مطرب المهرجانات حسن شاكوش، إن كافة أغاني المهرجانات التي قام بغنائها تم تسجيلها في المصنفات.





وأضاف حسن شاكوش في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا: "أ غنية بنت الجيران تم تسجيلها في المصنفات".





وتابع حسن شاكوش:"أنا بغني مهرجانات وكل الألوان الغنائية الأخرى، وفي بداياتي الفنية كنت أحصل على 100 جنيه في الأغنية".



