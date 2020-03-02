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توك شو

حسن شاكوش يكشف مفاجأة مدوية عن أغنية بنت الجيران.. فيديو

الإثنين 02/مارس/2020 - 10:22 م
حسن شاكوش
حسن شاكوش
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هاني حسين
قال مطرب المهرجانات حسن شاكوش، إن كافة أغاني المهرجانات التي قام بغنائها تم تسجيلها في المصنفات.

وأضاف حسن شاكوش  في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا: "أغنية بنت الجيران تم تسجيلها في المصنفات".

وتابع حسن شاكوش:"أنا بغني مهرجانات وكل الألوان الغنائية الأخرى، وفي بداياتي الفنية كنت أحصل على 100 جنيه في الأغنية".

وتابع حسن شاكوش: "أي أغنية أقوم بغنائها مستقبلا لا تحمل كلمات مبتذلة"، مضيفا: "أول أغنية لي كانت «أشكرك» وقمت بغنائها وبدأتها بجملة " خش يا شاكوش يا جامد".

وتابع حسن شاكوش: "الجملة دي علمت مع الناس وناس كتير عملت فيديوهات على نفس طريقة أدائه للأغنية".

وأكمل حسن شاكوش: "كنت أعمل لدى محل شقيقي لتوفير دخل لي ومن اجل الحصول على 10 جنيهات كنت اعمل حتى الـ3 فجرا".

 وتابع حسن شاكوش: "الظروف المادية هي من اجبرتني على إنهاء مشواري الكروي واتظلمت في كرة القدم وكنت أبذل قصارى جهدي بدون مقابل".

وأكمل حسن شاكوش: "سفري للإسماعيلية كان يكلفني 20 جنيها يوميا وعندما أصل  للنادي يكون معي 4 جنيهات فقط "، مضيفا:"  كنت  اتواجد في معسكر النادي لمدة 15 يوما بـ 4 جنيهات فقط".

وقال حسن شاكوش: "والدتي وقفت جنبي وأنفقت الأموال من أجل ذهابي للإسماعيلية للعب كرة القدم".
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