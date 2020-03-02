حسن شاكوش يكشف مفاجأة مدوية عن أغنية بنت الجيران.. فيديو

قال مطرب المهرجانات حسن شاكوش، إن كافة أغاني المهرجانات التي قام بغنائها تم تسجيلها في المصنفات.
وأضاف حسن شاكوش في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا: "أغنية بنت الجيران تم تسجيلها في المصنفات".
وتابع حسن شاكوش:"أنا بغني مهرجانات وكل الألوان الغنائية الأخرى، وفي بداياتي الفنية كنت أحصل على 100 جنيه في الأغنية".
وتابع حسن شاكوش: "أي أغنية أقوم بغنائها مستقبلا لا تحمل كلمات مبتذلة"، مضيفا: "أول أغنية لي كانت «أشكرك» وقمت بغنائها وبدأتها بجملة " خش يا شاكوش يا جامد".
وتابع حسن شاكوش: "الجملة دي علمت مع الناس وناس كتير عملت فيديوهات على نفس طريقة أدائه للأغنية".
وأكمل حسن شاكوش: "كنت أعمل لدى محل شقيقي لتوفير دخل لي ومن اجل الحصول على 10 جنيهات كنت اعمل حتى الـ3 فجرا".
وتابع حسن شاكوش: "الظروف المادية هي من اجبرتني على إنهاء مشواري الكروي واتظلمت في كرة القدم وكنت أبذل قصارى جهدي بدون مقابل".
وأكمل حسن شاكوش: "سفري للإسماعيلية كان يكلفني 20 جنيها يوميا وعندما أصل للنادي يكون معي 4 جنيهات فقط "، مضيفا:" كنت اتواجد في معسكر النادي لمدة 15 يوما بـ 4 جنيهات فقط".
وقال حسن شاكوش: "والدتي وقفت جنبي وأنفقت الأموال من أجل ذهابي للإسماعيلية للعب كرة القدم".