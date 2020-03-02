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توك شو

قبل طرحه بساعات .. حسن شاكوش: مهرجان عود البطل ليس به كلمات مبتذلة.. فيديو

الإثنين 02/مارس/2020 - 10:20 م
حسن شاكوش
حسن شاكوش
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هاني حسين
قال مطرب المهرجانات حسن شاكوش، إن حفلاته في الخارج مستمرة كما هي، ولكنه يرغب في استكمال العمل في مصر مرة أخرى، مضيفا: "مصر دي بالنسبة لي زي أمي وأبويا".

وأضاف حسن شاكوش في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، "سيتم طرح مهرجان جديد غدا الثلاثاء بعنوان "عود البطل " ويتم وصف جمال المراة بدون أي كلمة مبتذلة على الإطلاق".

وتابع حسن شاكوش: "أي أغنية أقوم بغنائها مستقبلا لا تحمل كلمات مبتذلة"، مضيفا: "أول أغنية لي كانت «أشكرك» وقمت بغنائها وبدأتها بجملة " خش يا شاكوش يا جامد".

وتابع حسن شاكوش: "الجملة دي علمت مع الناس وناس كتير عملت فيديوهات على نفس طريقة أدائه للأغنية".

وأكمل حسن شاكوش: "كنت أعمل لدى محل شقيقي لتوفير دخل لي ومن اجل الحصول على 10 جنيهات كنت اعمل حتى الـ3 فجرا".

 وتابع حسن شاكوش: "الظروف المادية هي من اجبرتني على إنهاء مشواري الكروي واتظلمت في كرة القدم وكنت أبذل قصارى جهدي بدون مقابل".

وأكمل حسن شاكوش: "سفري للإسماعيلية كان يكلفني 20 جنيها يوميا وعندما أصل  للنادي يكون معي 4 جنيهات فقط "، مضيفا:"  كنت  اتواجد في معسكر النادي لمدة 15 يوما بـ 4 جنيهات فقط".

وقال حسن شاكوش: "والدتي وقفت جنبي وأنفقت الأموال من أجل ذهابي للإسماعيلية للعب كرة القدم".
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