قبل طرحه بساعات .. حسن شاكوش: مهرجان عود البطل ليس به كلمات مبتذلة.. فيديو

قال مطرب المهرجانات حسن شاكوش، إن حفلاته في الخارج مستمرة كما هي، ولكنه يرغب في استكمال العمل في مصر مرة أخرى، مضيفا: "مصر دي بالنسبة لي زي أمي وأبويا".





وأضاف حسن شاكوش في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، " سيتم طرح مهرجان جديد غدا الثلاثاء بعنوان "عود البطل " ويتم وصف جمال المراة بدون أي كلمة مبتذلة على الإطلاق".





وتابع حسن شاكوش: "أي أغنية أ قوم بغنائها مستقبلا لا تحمل كلمات مبتذلة"، مضيفا: "أ ول أغنية لي كانت «أشكرك» وقمت بغنائها وبدأتها بجملة " خش يا شاكوش يا جامد".





وتابع حسن شاكوش: "الجملة دي علمت مع الناس وناس كتير عملت فيديوهات على نفس طريقة أدائه للأغنية".





وأكمل حسن شاكوش: "كنت أعمل لدى محل شقيقي لتوفير دخل لي ومن اجل الحصول على 10 جنيهات كنت اعمل حتى الـ3 فجرا".





وتابع حسن شاكوش: "الظروف المادية هي من اجبرتني على إنهاء مشواري الكروي واتظلمت في كرة القدم وكنت أبذل قصارى جهدي بدون مقابل".





وأكمل حسن شاكوش: "سفري للإسماعيلية كان يكلفني 20 جنيها يوميا وعندما أصل للنادي يكون معي 4 جنيهات فقط "، مضيفا:" كنت اتواجد في معسكر النادي لمدة 15 يوما بـ 4 جنيهات فقط".





وقال حسن شاكوش: "والدتي وقفت جنبي وأنفقت الأموال من أجل ذهابي للإسماعيلية للعب كرة القدم".