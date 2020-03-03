أفضل حليب للأطفال.. أنواع ونصائح لصحة طفلك

حساسية الحليب البقري. يجب علي كل أم الاهتمام بأنواع حليب الأطفال ولذلك نقدم لكي اليوم أفضل حليب للأطفال وقد تختلف أنواع الحليب ولكن يحب توخي الحذر لأن هناك ما يسمى بـ





افضل حليب للأطفال

في حال تم تشخيص الطفل بحساسية الحليب أو اشتباه حساسية الحليب ،يتم وصف نوع خاص من الحليب الصناعى وهي عبارة عن حليب سهل الهضم ،يساعد ٩٠٪؜ من الأطفال الذين يعانون من حساسية الحليب البقري.

متى يبدأ تحسن الطفل و اختفاء الأعراض ؟؟ يبدأ التحسن بالعادة من ٢-٦ اسابيع على الألتزام بالحليب والأبتعاد عن الحليب البقري و مشتاقته ‎حيث تختفي الأعراض عند الأطفال ويبدأ الطفل يكتسب الوزن





يعاني ٢-٥٪؜ من الأطفال الرضع ( الأقل من سنة ) من حساسية الحليب البقري .

ما هي أعراض حساسية الحليب البقري ؟

الأكزيما والطفح الجلدي

التقيؤ

الإسهال

المغص انتفاخ في البطن

عدم زيادة الوزن

فقدان الشهية





هل يجب التوقف عن الرضاعة الطبيعية ؟؟

لا ينصح بالتوقف عن الرضاعة الطبيعية،حيث لا يوجد حليب أفضل من حليب الأم، لكن نلزم الأم بعدم تناول الحليب البقري وجميع مشتقاته .





هل تستمر حساسية الحليب البقري مع الطفل مدى العمر؟

من حسن الحظ أن حساسية الحليب تتحسن عند الأطفال بمرور الوقت و تختفي تماما ببلوغ الطفل سن الخمس سنوات ،حيث يتحسن ٥٠٪؜ من الاطفال بعد بلوغهم عامهم الأول .





متى يمكن إعادة الحليب البقري إلى غذاء الطفل؟

بالعادة يمكن تجربة تحمل الطفل للحليب البقري بعد مرور ٦-١٢ شهر على الابتعاد عن الحليب البقري ومشتاقته .







السوق مليء بمنتجات حليب الاطفال ولكن السؤال المتكرر دائما هو كيف نختار لاطفالنا الحليب الافضل لهم لجعل صحتهم افضل ونموهم طبيعي؟ باختصار شديد ان افضل انواع الحليب هو الذي يكون اقرب لحليب الام. حليب سويسلاك الحليب السويسري عالي الجودة والاقرب لحليب الام الذي يضمن لاطفالكم نمو وحماية طبيعية.









حليب نيدو للاطفال

لابد ان تعلم الامهات ان حليب نيدو ممنوع للرضع ويختلف تماما عن الحليب الصناعي المباع بالاسواق، وقد يكون حليب نيدو مناسب للاطفال من سن عام الي 3 اعوام اما عن تغذية الرضيع

تغذية الطفل خلال الست شهور الأولى من حياته :

• حليب الام فقط . الحليب الاصطناعي (رقم 1 وهو الحليب المخصص للرضع من 0-6 شهور) اذا تعذر اعطاء حليب الام. • يحتاج الطفل للرضاعة كل 3-4 ساعات . • يمنع اعطاء حليب البقر او الغنم او غير حليب الاطفال مثل (نيدو , او حليبنا ) قبل عمر الثلاث سنوات • يمكن اعطاء اليانسون للامساك مقدار 1 سم بالرضاعة 3-4 مرات يوميًا أو حل الحليب الاصطناعي بماء اليانسون . • يمكن اعطاء الميرميه (الشجيره) للمغص شرط أن لا يكون الطفل يعاني من الامساك مقدار 1 سم بالرضاعة 3-4 مرات يوميًا أو حل الحليب الاصطناعي بماء الميرمية . • لاحاجه للماء قبل البدء بالأغذية المكملة ( بعد أن يكمل الرضيع شهره السادس )





حليب المراعي

هو أحد أنواع الحليب الكامل الدسم ولكن لا يجب أن تلجأ إليه الأمهات وقت الرضاعة ولكن يمكن ان يكون مناسب للأطفال بعد العام الثاني

ولذلك فإن أفضل للأطفال هو كامل الدسم الذي يعوض أجسامهم عن الكالسيوم اللازم .