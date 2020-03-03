يوم ثقافي عن هشاشة العظام بتجارة عين شمس









يتضمن اليوم الثقافي ندوة تعريفية بمرض هشاشة العظام تلقيها ا. د مني السباعي رئيس قسم الروماتيزم والتأهيل بكلية الطب ، كما سيجري اختبار كثافة العظام للسادة أعضاء هيئة التدريس والموظفين والعمال. وذلك اليوم الموافق ٣ مارس في تمام الحادية عشر صباحا بقاعة ا. د علي لطفي.

تنظم كلية التجارة جامعة عين شمس يوم ثقافي عن هشاشة العظام وذلك تحت رعاية ا. د محمود المتيني رئيس الجامعة ، ا. د نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، ا. د خالد قدرى عميد كلية التجارة ، ا. د جيهان رجب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .