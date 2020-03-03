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تعليم

يوم ثقافي عن هشاشة العظام بتجارة عين شمس

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 04:59 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقى
تنظم كلية التجارة جامعة عين شمس يوم ثقافي عن هشاشة العظام وذلك تحت رعاية ا. د محمود المتيني رئيس الجامعة ، ا. د نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، ا. د خالد قدرى عميد كلية التجارة ، ا. د جيهان رجب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة . 


 يتضمن اليوم الثقافي ندوة تعريفية بمرض هشاشة العظام تلقيها ا. د مني السباعي رئيس قسم الروماتيزم والتأهيل بكلية الطب ، كما سيجري اختبار كثافة العظام للسادة أعضاء هيئة التدريس والموظفين والعمال. وذلك اليوم الموافق ٣ مارس في تمام الحادية عشر صباحا بقاعة ا. د علي لطفي.
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