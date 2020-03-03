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حوادث

٩ أبريل..أولى جلسات نظر استئناف حسام حبيب على حبسه عاما

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 12:26 ص
حسام حبيب وزوجته
حسام حبيب وزوجته شيرين عبد الوهاب
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عمرو خليفة
حددت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة جلسة ٩ أبريل المقبل؛ لنظر أولى جلسات الاستئناف المقدم من حسام لطفي؛ محامي المطرب حسام حبيب على حبسه سنة في جنحة ضرب المنتج ياسر خليل مدير أعمال زوجته المطربة شيرين عبد الوهاب السابق.

وأكد المحامي حسام لطفي في تصريحات خاصة ل صدى البلد؛ أنه  سيقوم بإصدار بيان غدا لشرح كافة تفاصيل القضية.

ومحكمة القاهرة الجديدة، أصدرت حكما بمعاقبة الفنان حسام حبيب، زوج الفنانة شيرين عبدالوهاب، بالحبس لمدة عام غيابيا فى القضية المتهم فيها بالشروع في الاعتداء على المنتج ياسر خليل مدير أعمال زوجته السابق، أمام منزلهما، بعدما أن أشهر السلاح النارى فى وجهه.



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