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أخبار العالم

نائب الرئيس الأمريكي: انتشار فيروس كورونا لا يزال منخفضا

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 12:57 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
أكد نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، اليوم الثلاثاء، أن انتشار فيروس كورونا في الولايات المتحدة، لا يزال منخفضا. 

وأضاف "بنس"، في كلمة له حول فيروس كورونا: "لدينا 43 إصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة". 

وتابع: "نعمل على تطوير العلاجات واللقاحات لمواجهة فيروس كورونا، وبدأنا إجراءات حظر السفر إلى الدول الموبوءة بكورونا وفحص القادمين". 

وتوفى 6 أشخاص، وأصيب 100 شخص بفيروس كورونا في الولايات المتحدة من بينهم 18 في واشنطن و16 في كاليفورنيا.

ومن ناحية أخرى، أفادت وسائل إعلام مغربية، بتسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" في البلاد.

وبحسب موقع "فبراير" المغربي، قالت وزارة الصحة المغربية إن أول حالة سجلت مختبريا بمعهد باستور المغرب، لمواطن مغربي مقيم في إيطاليا.

وأضاف أن الحالة الصحية للمصاب مستقرة ولا تدعو للقلق. وأنه يوجد حاليا تحت الرعاية الصحية بوحدة العزل بمستشفى مولاي يوسف بالدار البيضاء وسيتم التكفل به وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة.
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