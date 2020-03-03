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فن

خايف من كورونا.. وليد توفيق يثير الجدل بهذا الفيديو

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 02:13 ص
وليد توفيق
وليد توفيق
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سعيد فراج
تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قصير عبر انستجرام، ظهر فيه الفنان اللبناني وليد توفيق، بتصرف مثير خلال عزاء والدة الفنان جورج وسوف، الذي أقيم مساء السبت الماضي. 

وظهر وليد توفيق، في الفيديو وهو يرفض مصافحة الحاضرين في العزاء، واكتفى برفع يده على صدره، كما قام بمسح يده مرارًا وتكرارًا بعدما صافح أحد الحاضرين، تخوفًا من العدوى المنتشرة بفيروس كورونا. 

وكان الإعلامي اللبناني نيشان، نشر صورة من عزاء والدة جورج وسوف والذى أقيم مساء أمس السبت 29 فبراير، ولفت الأنظار في العزاء اللافتة التي وضعها «وسوف»، أمام بوابة العزاء مكتوب عليها: «عذرا حفاظا على سلامة الجميع يرجى عدم التقبيل، التوقيع كورونا». 

من جهة أخرى، أعلن الفنان اللبناني وليد توفيق عودته للتمثيل بعد غياب طويل من خلال مشاركته في المسلسل المغربي "داباتزيان".

ونشر النجم اللبناني صور من كواليس المسلسل عبر حسابه عبر موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" : وعلق عليها "من كواليس تصوير مسلسل دابا تزيان مع السيدة نزهة الركراكي و الممثلة فاتي جمالي و الممثلة مجدولين ادريسي"

يذكر أن مسلسل ”داباتزيان” من إنتاج شركة الصباح، وبطولة نزهة الركراكي، ومحمد الجم، في حين سيقوم النجم المغربي سعد لمجرد بغناء تتر المسلسل، المقرر عرضه ابتداء من 15 من الشهر الجاري على قناة ام بي سي 5 و يظهر وليد توفيق في حلقتين من المسلسل .


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وليد توفيق ورعب من #الكورونا

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