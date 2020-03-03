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منوعات

السعودية تستعين بجيش من العاملين للسيطرة على كورونا.. تعرف على التفاصيل

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 02:24 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
بعد تفشي فيروس كورونا في العالم وتصنيفه كوباء عالمي شديد الخطورة، اتخذت المملكة العربية خطوات وإجراءات وقائية شديدة في الحرام المكي، فقد أغلقت التأشيرات في وجه الوافدين لتأدية مناسك العمرة، ودفعت بجيش من العاملين للتصدي لهذا الفيروس الخبيث.

ورفعت  الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي من الإجراءات الاحترازية للفيروس، وذلك بتوفير أجهزة لضخ الرذاذ لتعقيم الأسطح والأرضيات والسجاد.

وجرى توزيع معقمات للأيدي على كل الراغبين في دخول المسجدين، بالإضافة إلى تعقيم السجاد وتغيير السجاد بالمسجد الحرام بشكل مستمر وغسله 6 غسلات، إلى جانب التنظيف المستمر لدورات المياه والأحواض وبئر زمرم، بحسب ما نشرت صحيفة "البيان" الإماراتية. 

وبلغ عدد العاملين القائمين على تلك العملية المستمرة من التعقيم والتنظيف للحرمين الشريفين 3500 عامل، يقومون بتنظيف الحرم المكي 4 مرات يوميًا.
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