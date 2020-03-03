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رياضة

بعد 30 عاما.. أحمد الكأس يتحدث عن عرض الأهلي ورفضه لـ تشيلسي ويوفنتوس

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 07:30 ص
أحمد الكاس
أحمد الكاس
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ريهام بكير
قال أحمد الكاس، نجم الزمالك والأولمبي ومنتخب مصر سابقا، إنه ضحى بعروض أوروبية مثل ، يوفنتوس الإيطالي وتشيلسي الانجليزي ، بسبب أسرته.

وتابع: "فقدت والدتي اثناء تواجدي مع المنتخب في اسكتلندا ، لذلك لم أرغب في الاحتراف او الابتعاد عن أسرتي.

وكشف أحمد الكاس، عن ان النادي الأهلي تفاوض معه في عام 1988 وجلس مع أحد المقربين في مكتب مدير الكرة للأهلي في هذا الوقت. 

وقال أحمد الكاس في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "تفاجئت بنزول الكابتن صالح سليم بنفسه من مكتبه وكان له هيبة كبيرة وخاصة أنني كنت صغير السن"

وتابع: "الكابتن صالح سليم قالي نصا "أنا مبنزلش لحد ولكن نزلتلك علشان أنت لاعب كويس" ، مشيرا إلى أن المفاوضات لم تتم لأسباب لا يرغب في الإعلان عنها.
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