بعد 30 عاما.. أحمد الكأس يتحدث عن عرض الأهلي ورفضه لـ تشيلسي ويوفنتوس

والأولمبي ومنتخب مصر سابقا، إنه ضحى بعروض أوروبية مثل ، يوفنتوس الإيطالي وتشيلسي الانجليزي ، بسبب أسرته. قال أحمد الكاس، نجم الزمالك





وتابع: "فقدت والدتي اثناء تواجدي مع المنتخب في اسكتلندا ، لذلك لم أرغب في الاحتراف او الابتعاد عن أسرتي.





وكشف أحمد الكاس، عن ان النادي الأهلي تفاوض معه في عام 1988 وجلس مع أحد المقربين في مكتب مدير الكرة للأهلي في هذا الوقت.





وقال أحمد الكاس في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "تفاجئت بنزول الكابتن صالح سليم بنفسه من مكتبه وكان له هيبة كبيرة وخاصة أنني كنت صغير السن"



