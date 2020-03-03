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برلمان

لمن تجاوز الـ 50 عاما.. احذر المعاش المبكر في هذه الحالات

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 11:39 ص
معاشات
معاشات
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أحمد أيمن
أعلن المهندس هانى محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإدارى، عن فتح باب المعاش المبكر بشكل اختيارى لمن تجاوز الخمسين عاما، مضيفا أنه لم يتم إجبار أحد على المعاش المبكر.

وحدد قانون التأمينات الجديد، الذي وافق عليه مجلس النواب نهاية العام الماضي، أكثر من شرط لخروج المؤمن عليه على المعاش المبكر، بعكس القانون القديم.

ويستعرض «صدى البلد» حالات عدم الحصول على المعاش المبكر بشكل كامل:

1. عدم توافر مدد الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، والتي تعطي الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة 24 من هذا القانون.

- وتشير المادة 24 من القانون الجديد إلى أنه "يجب ألا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش".

2. عدم بلوغ مدة الاشتراك التأميني الفعلية (لا تقل عن 240 شهرًا، وتكون لمدة 300 شهرًا فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد).

- وتعني هذه المادة أن القانون الجديد لن يسمح بخروج أي عامل للمعاش المبكر إذا لم تتوافر له مدة اشتراك تأميني لا تقل عن 20 عامًا، وهذه المدة سترتفع إلى 25 عامًا بعد 5 سنوات من تطبيق القانون الجديد.

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3. أن تكون اتخذت ضدهإجراءات تأديبية، حيث نصت مادة 70، على أنه للموظف الذي جاوز سن الخمسين أن يطلب إحالته للمعاش المبكر ما لم يكن قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية، ويتعين على الوحدة الاستجابة لهذا الطلب، وفي هذه الحالة تُسوى حقوقه التأمينية.

ويجدر التنويه بأن المعاش المبكر للمخاطبين بهذا القانون سيحرمون من العديد من الامتيازات في حال إن لم تنطبق عليهم الاشتراطات المنصوص عليها، ولهذا لابد من قراءة القانون جيدا حتى لا يُحرم الموظف من هذه الامتيازات.
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