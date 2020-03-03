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مرأة

هل الكمامة تمنع عدوى فيروس كورونا ؟ أستاذ صدرية يجيب

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 12:14 م
صدى البلد
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ريهام قدري
أكد الدكتور أيمن السيد سالم أستاذ ورئيس قسم الصدر بقصر العيني جامعة القاهرة، أن ارتداء "الماسك الطبي" ويطلق عليها الكمامة الجراحية، تمنع عدوى فيروس كورونا المستجد بنسبة عالية جدا، وتستخدم لمدة 3 ساعات ويتم ارتدائها في حالة الوجود في الأماكن العامة والمخالطة عن قرب.

وأوضح سالم، أن الفيروس لا يتحرك بل ينتقل مع "الرذاذ" الصادر عند العطس أو الكحة، ويجب تغيير القناع الواقي عند الابتلال وكذلك عند تلف الكمامة.

وشدد الدكتور أيمن سالم أستاذ أمراض الصدر بقصر العيني، على ضرورة العرض على الطبيب عند الشعور بوجود أعراض "كحة- سعال جاف مستمر-درجة الحرارة 38 درجة مئوية".
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