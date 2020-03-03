AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

الحكم على زياد العليمي في قضية نشر أخبار كاذبة 10 مارس

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 04:01 م
صورة أرشيفية - محاكمات
صورة أرشيفية - محاكمات
Advertisements
أ ش أ
قررت محكمة جنح المقطم، برئاسة المستشار عمرو هريدي، اليوم الثلاثاء، حجز محاكمة زياد العليمي بتهمة نشر أخبار وبيانات كاذبة، لجلسة 10 مارس للنطق بالحكم.

كانت نيابة المقطم أحالت المتهم لمحكمة الجنح بتهمة نشر أخبار كاذبة عن الدولة خلال حوار أدلى به لقناة أجنبية.

يذكر أن زياد العليمي محبوس احتياطيًا في قضية أخرى رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، المعروفة بـ"خلية الأمل"، ويواجه تهمًا بارتكاب جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة -على نحو متعمد - عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تجديد حبس محمد القصاص بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية

في قضية جديدة .. حبس معد أبلة فاهيتا 15 يوما

لنشره أخبارا كاذبة.. جنح المقطم تؤجل محاكمة زياد العليمي لـ25 فبراير

اليوم.. محاكمة زياد العليمي بتهمة نشر أخبار كاذبة

ترشيحاتنا

تهكم منه بعد أغنية أنا جدع.. قرار جديد من هاني شاكر ضد محمد رمضان.. فيديو

احمِ نفسك من كورونا بتناول عصير الذهب الطبيعي على الريق

ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 3-3-2020

اليابان تعلن إمكانية تأجيل أولمبياد طوكيو 2020 بسبب كورونا

إصابة والدة كريستيانو رونالدو بـ سكتة دماغية.. تفاصيل

خامنئي يعلن مفاجأة عن كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل آخر مهمة رسمية للأمير هاري وميجان ماركل قبل اعتزال الحياة الملكية

تفاصيل إصابة والدة كريستيانو رونالدو بسكتة دماغية.. وآخر ما كتبته على حسابها

مأساوي.. أبرز مشاهد سقوط المصابين بكورونا على الأرض في الشوارع