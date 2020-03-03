الحكم على زياد العليمي في قضية نشر أخبار كاذبة 10 مارس

قررت محكمة جنح المقطم، برئاسة المستشار عمرو هريدي، اليوم الثلاثاء، حجز محاكمة زياد العليمي بتهمة نشر أخبار وبيانات كاذبة، لجلسة 10 مارس للنطق بالحكم.





كانت نيابة المقطم أحالت المتهم لمحكمة الجنح بتهمة نشر أخبار كاذبة عن الدولة خلال حوار أدلى به لقناة أجنبية.





يذكر أن زياد العليمي محبوس احتياطيًا في قضية أخرى رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، المعروفة بـ"خلية الأمل"، ويواجه تهمًا بارتكاب جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة -على نحو متعمد - عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة.