يورجن كلوب يعلن شروطه لانضمام محمد صلاح إلى منتخب مصر الأولمبي في طوكيو

قالت تقارير صحفية إنجليزية، أن يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، اشترط انضمام محمد صلاح مُهاجم الفريق، لـ منتخب مصر الأولمبي، بعد الحصول على ملف شامل عن المنتخب.





وأبدى شوقي غريب مدرب المنتخب المصري الأولمبي، رغبته في ضم محمد صلاح في أولمبياد طوكيو، في الفترة من 22 يوليو حتى 8 أغسطس.





وفي حال إقامة أولمبياد طوكيو في موعدها، سيغيب محمد صلاح عن المراحل الأولى من الموسم في ليفربول، والفترة التحضيرية.





واكدت صحيفة "ميرور" الإنجليزية، أن يورجن كلوب يرغب في الحصول على ملف شامل بشأن تدريبات الفريق المصري وموعدها في طوكيو الصيف المُقبل.





ويسعى كلوب للحصول على الملف من الاتحاد المصري، وعليه سيقرر ما إذا كان سيسمح لـ محمد صلاح بالذهاب إلى اليابان أم لا.





وشارك محمد صلاح في أولمبياد لندن 2012، لكن في ذلك الوقت كان عمره 20 عامًا، قبل أن ينتقل إلى بازل السويسري عقب البطولة.



