لـ السيدات.. 7 أخطاء شائعة احرصي على تجنبها فى إعداد ورق العنب

يعتبر محشي ورق العنب من الوجبات والمقبلات اللذيذة التي لا يستطيع أحد مقاومة طعمها، ولكن العديد من السيدات لا تستطيع إعدادة بنجاح، ولذلك نقدم لكى أهم أسباب نجاح محشي ورق العنب بكل سهولة على طريقة أمهر الشيفات..





لتجنب تقطع محشي ورق العنب:

تجنبي سلق ورق العنب بالكامل، يفضل أن يكون نصف سلقة حتى تتمكني من لفه بسهولة، وحتى لا يقطع أثناء اللف؛ وسوف سيكمل نضجه أثناء التسوية.





كيفية تجنب خروج الأرز من ورق العنب:

يتميز ورق العنب بأن له جانب خشن وآخر ناعم، إجعلي الحشوة على الجانب الخشن حتى يتمسك بالأرز جيدًا، وحتى يكون الوجه الناعم هو الظاهر فيكون شكله أفضل أثناء التقديم، و تجنبي وضع كمية كبيرة من الحشو حتى لا تخرج أثناء التسوية.





لتجنب التصاق محشي ورق العنب في الإناء:

ضعي شرائح من الطماطم والبصل في الإناء أثناء التسوية قبل وضع ورق العنب حتى لا يلتصق بالإناء.





لتجنب تفكك محشي ورق العنب أثناء التسوية:

ضعي غطاء إناء أصغر من حجم إناء التسوية فوق محشي ورق العنب كي يضغط عليه قليلًا ولا يتفكك أثناء التسوية.





الطريقة الصحيحة للف ورق العنب:

ضعي المحشي بحيث يكون كل صف معاكس لما قبله، أي إذا وضعتي الصف الأول عمودي إجعلي الصف الثاني أفقي، وهكذا حتى تنتهي الكمية.





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كيفية خروج محشي ورق العنب بشكل لامع:

يفضل إضافة زيت زيتون وعصير ليمون إلى ورق العنب أثناء التسوية ؛ لأن الزيت يجعله لامعًا وعصير الليمون يضيف مذاق مميز.





الطريقة الصحيحة لتسوية محشي ورق العنب: