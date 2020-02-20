هنتغدى إيه النهارده؟ ورق العنب على الطريقة السورية مع استربس الفراخ المقرمش.. وسلطة الزبادى

تعد وجبة الغداء من الأكلات التى تعتمد عليها الأمهات فى غذاء أطفالها بشكل جيد، وتحرص دائمًا على التنوع فى تقديم الأطباق، واختيار الأطباق المفضلة للأطفال.





ولذلك سنقدم لكِ طريقة عمل محشى ورق العنب السورى مع استربس الدجاج المقلى، وسلطة الزبادى.









المقادير لعمل ورق العنب السورى:-

1 كيلو ورق عنب

3 كوب أرز بسمتي

1 كوب زيت زيتون

1 حبة بصلة مفرومة

1 ملعقة كبيرة دبس بندورة

1 ملعقة كبيرة دبس رمان

1 ملعقة كبيرة دبس فليفلة

1 باقة بقدونس كاملة مفرومة

3 حبات طماطم مقطعة ناعم

1/2 ملعقة صغيرة قهوة تركي

1/2 ملعقة صغيرة نعناع مجفف

1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1/2 كوب عصير ليمون

ملح "حسب الرغبة









مقادير مرق الطبخ:-

1/2 كوب عصير ليمون

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1 ملعقة كبيرة دبس رمان

1 حبة طماطم مقطعة شرائح

ملح "حسب الرغبة"









خطوات التحضير

- يغسل ورق العنب وينقع في ماء ساخن ممزوجه بالملح والكمون، ثم تصفية ورق العنب من الماء وتركه جانبًا مفرودا.

- يغسل الأرز وينقع في ماء بارد مع ملعقة صغيرة جدًا من الملح لمدة 20 دقيقة.

- في وعاء على النار، يوضع زيت الزيتون والبصل على نار متوسطة و يقلب حتى تذبل، ثم يضاف الأرز بعد تصفيته من الماء بالطنجرة ويقلب بإستمرار لمدة 3 دقائق.

- ضعى الطماطم ثم قومى بوضع دبس الرمان.



- ويقلب جيدًا حتى تمتزج المكونات ببعضها ثم يضاف عصير الليمون ومن ثم يضاف الملح والنعناع المجفف والفلفل الأسود.

- ثم تضاف القهوة على المكونات ويقلب المزيج ثم بعد ذلك يطفأ عليه، ونضع بعدها البقدونس ونقلبه جيدًا وتصبح هكذا الحشوة جاهزة للحشو.

- نبدأ في لف ورق العنب بالحشو، وبعد الانتهاء من لف ورق العنب، في طنجرة الطبخ توزع شرائح الطماطم في قاعها ثم توزع أصابع ورق العنب بشكل مرتب ودائري ويوضع فوقها الثقل من الفخار وإن لم يوجد يوضع 3 صحون بديل عنه.

- بعد انتهاء رص أصابع ورق العنب، في بولة صغيرة نمزج عصير الليمون وزيت الزيتون ودبس الرمان والملح ونقلبهم ثم نضيفهم للوعاء على ورق العنب.

- بعد ذلك نغمر اليالنجي (ورق العنب) بالماء جيدًا حتى تعلوه بحوالي 15 سم أو بمقاس 1/2 إصبع ونتركه لمدة ساعة ونصف.

- وأخيرًا، يسكب ورق العنب ويبرد ويزين بشرائح الليمون وحبوب الرمان









مقادير استربس الدجاج

كيلو فراخ بانيه مقطع شرايح بالطول

3 أكواب حليب

ملح

فلفل أسود

ليمون

كوب و نصف دقيق

ربع كوب نشا

3 معالق باكينج باودر

ملعقة كبيرة كركم

ملعقة كبيرة ثوم باودر

ملعقة بابريكا

بصلة مقطعة قطع

خل

كورن فليكس





خطوات التحضير

1- تتبل الفراخ بالبصل والليمون والخل والملح والفلفل تترك ساعة.





2- نضع اللبن فى بولة ونضع الدقيق والنشا والملح والفلفل والبابريكا وثوم باودر وكركم وملح وفلفل والباكينج باودر فى بولة أخرى.





3- أحضري بولة بها مياه مثلجة.





4- أحضري قطع الفراخ المتبلة وضعيها فى اللبن لمدة نصف ساعة.





5- ثم أحضري قطعة من الفراخ وضعيها فى المياه المثلجة.





6- ثم نضعها فى الدقيق ثم نضعها فى المياه المثلجة ثم فى الكورن فليكس وتسوى فورا.





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مقادير سلطة الزبادى:

2 علبة زبادى

2 خيار

3 فصوص ثوم

ملح وفلفل

2 ملعقة زيت









خطوات التحضير:

ابشرى الخيار وافرمى الثوم.





* ضعى الخيار والثوم على الزبادى وتبليه.





* تقدم فور تجهيزها.



