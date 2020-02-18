بعد إصابة العديد من السيدات بـ التهاب اليدين.. طريقة عمل صابون المواعين بدون كيماويات

تعانى العديد من السيدات بسبب ألتهاب اليدين بشكل دائم، والذى يحدث نتيجة لأستخدام صابون غسل الأطباق الذى يحتوى على العديد من المواد الكيميائية.





ووفقًا لموقع "wiki how" إليكى طريقة عمل الصابون المنزلى بدون مواد كيميائية













المكونات:





- 4 ثمرات ليمون مقطعة.

- 3 ونصف أكواب ماء (مقسمة إلى كوب ونصف وكوبين).

- كوب ونصف (125 مل) خل أبيض.

- كوب ملح (خشن).





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طريقة صنع صابون غسل الأطباق:





1- قسمي الليمون إلى قطع سميكة صغيرة، وتأكدي من إزالة جميع البذور.

2- ضعي قطع الليمون في إناء صغير، وأضيفي لها كوبًا ونصف من الماء وضعيه على نار هادئة.

3- اتركي الليمون يغلي لمدة 20 دقيقة، حتى يقل الماء وتصبح قطع الليمون طرية جدًا.

4- حركي الليمون بشكل متكرر وأضيفي له الماء عند الحاجة، ثم أغلقي النار واتركي الليمون بضع دقائق حتى يهدأ.

5- ضعي الليمون في الخلاط وأضيفي له كوبين من الماء، واضربيه على درجة عالية حتى يصبح ناعمًا تمامًا.

6- صفي الليمون باستخدام مصفاة صغيرة، وضعيه في الإناء مجددًا وأضيفي له الخل الأبيض والملح.

7- اخلطي المزيج ببطء، واطهيه على نار هادئة لمدة 10 إلى 15 دقيقة حتى يتماسك جيدًا.

8- أغلقي النار واتركي المزيج حتى يهدأ تمامًا، ثم اسكبيه في زجاجة سائل تنظيف الصحون الخاصة بكِ.

9- احفظي سائل التنظيف داخل الثلاجة لضمان إطالة عمره



