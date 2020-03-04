هل يجوز الصلاة مباشرة بعد الاغتسال وبدون وضوء.. علي جمعة يجيب





وتابع: وإذا كان الاغتسال للتبرد أو النظافة أو كان نافلة، فينبغي عليه استحضار نية الوضوء، منوهًا بأنه إذا لم يستحضرها فعليه أن يتوضأ.





حكم قراءة القرآن على وضوء





قال الشيخ عويضة عثمان ، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجب على الإنسان عند قراءته للقرًان الكريم أن يكون متوضأ لقوله تعالى "لا يمسه إلا طاهر".



وأضاف "عثمان" خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء ، فى إجابته على سؤال ورد اليه مضمونة :- هل يلزم الوضوء عند قراءة القرأن ؟"، أن مذهب جمهور العلماء على انه لا يمسه إلا طاهر اى يكون الإنسان طاهر من الحدث الأكبر والأصغر ويكون متوضأ، بل يكون هناك طالبات لديهم إختبار او معلمة فيرخص لهم أن يقراو القرًان بدون وضوء وهذا بالقول الأخر أنه لا يلزم للإنسان عند قرائته للقرأن الطهارة.





وتابع قائلًا: " إذا كان الإنسان يريد أن يقرأ القرًان تعبدًا ومتاح له الوضوء فالأفضل له أن يتطهر وهو مذهب جمهور العلماء ".





حكم من لمسه الكلب وهو على وضوء





رد الشيخ خالد عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء، على سؤال أحد المواطنين «انا عندى كلب ولما بكون نازل اصلى بيلمسنى هل أعيد الوضوء أخلع الملابس» وقال الشيخ إن فقهاء المالكية حلوا هذا الموضوع وأكد ان هذا الكلب حراسة فمن الممكن ان تذهب إلى الصلاة ولا تفعل شئ.



وأضاف خلال حواره ببرنامج « فى حب الرسول» المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الاعلامى حمدى رزق أن الحالة التي يكون فيها كلام بخصوص الكلاب هو أن يشرب الكلب من إناء فعليه ان يقوم بغسله 7 مرات.





وأشار إلى ان الحيوانات تكون اصحاب ارواح والرسول صلى الله عليه وسلم اوصانا بالمعاملة الطيبة واحترام التعامل مع الحيوانات .













قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية الأسبق عضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إنه في حال اغتسل الشخص ونسى استحضار نية الوضوء، فإنه لا يجوز الصلاة بدون وضوء في هذه الحالة.وأوضح «جمعة» في إجابته عن سؤال: «أحيانًا اغتسل وأنسى استحضار نية الوضوء، فهل يجوز أن أصلى وأنا لم أتخذ نية الوضوء؟»، أنه إذا كان اغتسال تبرد فلا يجوز له الصلاة وعليه أن يتوضأ، مشيرًا إلى أنه إذا كان اغتسالًا لرفع الحدث فيجوز له الصلاة دون وضوء وإن لم ينو، لأن ما رفع كبيره رفع صغيره، فلو كان رفعًا للحدث الأكبر ارتفع الحدث الأصغر وإن لم ينوه.