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فن

أمير كرارة يعرض تريلر مسلسل الاختيار.. ونجوم الفن يعلقون.. شاهد

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 10:20 م
أمير كرارة
أمير كرارة
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مصطفى كرم
شارك الفنان أمير كرارة جمهوره بتريلر مسلسل الاختيار عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلق أمير كرارة على الفيديو قائلا "رمضان ٢٠٢٠ الاختيار سينرجي باهر دويدار بيتر ميمي(منسي)". 

وهنأه أصدقاؤه على المسلسل الذي من المقرر أن يعرض في رمضان القادم ومنهم عمرو يوسف الذي علق قائلا "نجاح بإذن الله يا صاحبي" وعلق ظافر عابدين قائلا "ألف مبروووووك يا صديقي إن شاء الله دايما موفق".

بينما علق سعد سمير قائلا: "الكلام على شغل عالي أوي يا أبو سليم" وعلق محمد رجب "مبروووك يا باشا مصر" فيما وعلق أحمد زاهر"مبروووك يا مرمر بالتوفيق والنجاح يا صديقي".

ومن المقرر أن يتم طرح مسلسل الاختيار الذي يجسد بطولة أمير كرارة في رمضان القادم 2020. 

 وتدور أحداث المسلسل حول قصة وفاء العقيد أحمد المنسي، ‏قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في الهجوم الإرهابي، جنوب رفح عام 2017، وقصة خيانة الإرهابي ‏هشام العشماوي الذي انضم لتنظيم داعش.‏

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