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مرأة

بـ ماكياج مميز.. رضوى الشربيني تتألق بالأسود اللامع على إنستجرام

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 10:17 م
رضوى الشربيني
رضوى الشربيني
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نهى هجرس
نشرت الإعلامية رضوى الشربيني، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كلاسيكية أنيقة.

وظهرت بها رضوى الشربيني، بفستان أنيق باللون الأسود مطرز بالأسود اللامع الذى يبرز عن جمالها وأناقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت رضوى الشربيني فى الماكياج على الألوان الترابية للعيون مع الكحل الأسود، ووضعت أحمر الشفاه باللون البينك الذى يبرز جمال أنوثتها.

كما تركت شعرها الأسود الناعم منسدلًا بين كتفيها بطريقة الويفى المموج التى تتناسب مع إطلالتها الجذابة.

ولم تتكلف بوضع الكثير، وأكتفت بوضع عقد حول الرقبة مع قرط بسيط لإكمال إطلالتها.
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