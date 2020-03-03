بـ ماكياج مميز.. رضوى الشربيني تتألق بالأسود اللامع على إنستجرام





وظهرت بها رضوى الشربيني ، بفستان أنيق باللون الأسود مطرز بالأسود اللامع الذى يبرز عن جمالها وأناقتها.





ومن الناحية الجمالية اعتمدت رضوى الشربيني فى الماكياج على الألوان الترابية للعيون مع الكحل الأسود، ووضعت أحمر الشفاه باللون البينك الذى يبرز جمال أنوثتها.





كما تركت شعرها الأسود الناعم منسدلًا بين كتفيها بطريقة الويفى المموج التى تتناسب مع إطلالتها الجذابة.





ولم تتكلف بوضع الكثير، وأكتفت بوضع عقد حول الرقبة مع قرط بسيط لإكمال إطلالتها.