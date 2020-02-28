بالجيبة البليسيه.. رضوى الشربيني تتألق بإطلالة ساحرة تخطف الأنظار

شاركت الإعلامية رضوى الشربيني متابعيها بصورة جديدة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لنشر الصور والفيديوهات انستجرام، وعلقت عليها "ايه رأيكم كان لايق عليه".





وتألقت رضوى الشربيني بإطلالة جديدة ساحرة، مرتدية بلوفر بأكمام باللون الأبيض، ونسقت معه جيبه تصميم البليسية باللون الأسود الأنيق، وبها بعض من النقوشات، مع حزام على منطقة الخصر، مما أعطاها مظهرا مختلف عن إطلالتها.





وظهرت باللمسات الجمالية الهادئة التي ارتكزت على الألوان الفاتحة في الشفاة والعين.





وتركت شعرها الطويل الأسود انسيابي على كتفيها مما ابرز عن جمال ملامحها.





كما أنها ظهرت بـ لوك بسيط ولم تتكلف في ارتداء الاكسسوارات.