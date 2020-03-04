استمرار مهرجان الأسر السادس لاتحاد طلاب كلية الزراعة جامعة عين شمس

افتتح الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس مهرجان الأسر لاتحاد طلاب الكلية السادس بالكلية بحضور الدكتور عصام السحار وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور ولاء عبد الغني السيد وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإدارى بالكلية والطلاب. وتضمن الافتتاح طابور عرض للأسر فى ساحة الكلية وعرض أنشطة الطلاب الرياضية والعلمية والاجتماعية والثقافية والفنية. والجهاز





اقرأ أيضاً:





وتستمر فاعليات المهرجان فى الفترة من 1 : 12 من مارس الجارى ويتضمن عددًا من المسابقات في مختلف الأنشطة ويقام حفل فنى لتوزيع الجوائز فى ختام المهرجان.