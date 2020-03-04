هتعرفوا بكرة مين قتل صفية.. راندا البحيري تحمس الجمهور للحلقة الأخيرة من «الأخ الكبير»





وحمَّست راندا البحيرى جمهورها للحلقة الاخيرة من مسلسل "الاخ الكبير" حيث قالت من خلال الفيديو:" عايزين تعرفوا مين قتل صافية؟؛ شوفوا الحلقة الاخيرة بكره".





و تفاعل متابعو راندا البحيرى مع الفيديو، وجاءت ابرز التعليقات : مسلسل حلو جديد , دورك مميز بالتوفيق , من نجاح لنجاح".





مسلسل "الأخ الكبير" ينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة وهو تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج اسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رجب، عبير صبرى، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، ايهاب فهمى، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبد العزيز، أحمد إمام وزينة منصور وتدور أحداثه في إطار شعبى.





نشرت الفنانة راندا البحيرى مقطع فيديو جديد من خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور و الفيديوهات " انستجرام"