فحص 70 ألف تلميذ بدمياط ضمن حملة القضاء على التقزم والسمنة

أكد الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة بدمياط، نجاح الحملة القومية للقضاء على السمنة والتقزم وسوء التغذية بين طلاب المرحلة الابتدائية بمدارس دمياط، والتى بدأت بداية هذا الأسبوع في إطار المبادرة الرئاسية ١٠٠مليون صحة من أجل صحة الأطفال بالمدارس.





وأشار طلحة، إلى أن الحملة نجحت في الكشف على تلاميذ المدارس في قطاع الريف، بالمدارس الحكومية والخاصة، حيث تم فحص 70 ألف تلميذ حتى الآن.





وأضاف، أن هناك فرقا مدربة لتنفيذ الحملة، وذلك بإعطاء جرعة واحدة من أقراص بنتزول لخفض معدل انتشار الديدان المعوية بين التلاميذ، وكذلك إجراء فحوصات للطلبة عن طريق أخذ عينات من الدم.



