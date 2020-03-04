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تعليم

فحص 70 ألف تلميذ بدمياط ضمن حملة القضاء على التقزم والسمنة

الأربعاء 04/مارس/2020 - 11:17 ص
فحص 70 ألف تلميذ
فحص 70 ألف تلميذ بدمياط
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زينب الزغبي
أكد الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة بدمياط، نجاح الحملة القومية للقضاء على السمنة والتقزم وسوء التغذية بين طلاب المرحلة الابتدائية بمدارس دمياط، والتى بدأت بداية هذا الأسبوع في إطار المبادرة الرئاسية ١٠٠مليون صحة من أجل صحة الأطفال بالمدارس.

وأشار طلحة، إلى أن  الحملة نجحت في الكشف على تلاميذ المدارس في قطاع الريف، بالمدارس الحكومية والخاصة، حيث  تم فحص 70 ألف تلميذ حتى الآن.

وأضاف، أن هناك فرقا مدربة لتنفيذ الحملة، وذلك بإعطاء جرعة واحدة من أقراص بنتزول لخفض معدل انتشار الديدان المعوية بين التلاميذ، وكذلك إجراء فحوصات للطلبة عن طريق أخذ عينات من الدم.

وأشار وكيل وزارة الصحه بدمياط، إلى أن هذه المبادرة هي الثالثة من نوعها، بعد مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإنهاء قوائم الانتظار و مبادرة 100 مليون صحة، ثم هذه المبادرة، فمبادرة الكشف على الأنيميا والسمنة والتقزم والقضاء على الطفيليات، ضمن تحسين الحالة الصحية للاطفال، وجاءت دمياط ضمن المرحلة الأولي والتي تشمل 11 محافظة، ونحن نستهدف أكثر من 300 مدرسة، سواء في الحضر أو الريف.
فحص 70 ألف تلميذ بدمياط ضمن حملة القضاء على التقزم والسمنة
فحص 70 ألف تلميذ بدمياط ضمن حملة القضاء على التقزم والسمنة
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