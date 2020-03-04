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أخبار العالم

العراق يسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

الأربعاء 04/مارس/2020 - 11:51 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أعلنت المديرية العامة للصحة بمدينة السليمانية العراقية، اليوم الأربعاء، تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا في إقليم كردستان.
وقال المتحدث باسم صحة السليمانية إياد النقشبندي، في تصريحات نقلتها الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا): "إن المتوفى عمره 70 عامًا، واكتشفت إصابته بالفيروس بعد تدهور حالته الصحية، مشيرًا إلى أن المتوفى كان يعمل إمامًا وخطيب مسجد في مدينة السليمانية، وليس معلومًا إن كان هذا المصاب قد قام بزيارة إيران أم لا".
وسجل العراق إصابة 32 شخصًا بالفيروس منذ تسجيل أول حالة في 24 فبراير الماضي، جميعها لأشخاص كانوا في إيران.
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