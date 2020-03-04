صندوق تحيا مصر: توزيع 30 ألف قطعة ملابس للأسر الأكثر احتياجا بـ سوهاج.. فيديو

قالت منال صالح، الرئيس التنفيذى لبنك الكساء المصرى التابع لصندوق تحيا مصر، إن مرحلة تجهيز الكساء تحتاج وقت أطول خاصة فيما يتعلق باختلاف المقاسات.





وأوضحت منال صالح، خلال تقرير خاص ببرنامج "صباح البلد" والمذاع عبر فضائية "صدى البلد" أن صندوق "تحيا مصر" يتلقى تبرعات كبيرة من كافة الأفراد والشركات.





ولفتت الرئيس التنفيذي، لبنك الكساء المصري التابع لصندوق "تحيا مصر"، لإطلاق الصندوق 8 معارض كساء حتى الآن ، مشيرة إلى إنه تم توزيع 30 ألف قطعة ملابس للأسر الأكثر احتياجا بمحافظة سوهاج.





وأوضحت تبرعات أيضا من المحلات الكبرى لافتة إلى إنها بمجرد استلامهم كميات الملابس يتم فرزها بشكل دقيق ومن ثم توجيهها للاستهداف وتوزيعها على الفئات الأكثر احتياجا.





يذكر أن وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، قام بزيارة محافظة سوهاج لافتتاح عدد من المشروعات التنموية المتكاملة بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، ومؤسسة مصر الخير.



