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فن

بالفيديو.. طرح الأغنية الدعائية لفيلم "ريما" بصوت وائل الفشني

الأربعاء 04/مارس/2020 - 04:25 م
اغنية رؤية
اغنية "رؤية"
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محمد نحلة

طرح المنتج عمرو طنطاوي الأغنية الدعائية لفيلمه الجديد ريما تحت عنوان "رؤية" على قناة الفيلم على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

 

أغنية "رؤية" غناء ولحن وائل الفشني، كلمات خالد البيه، توزيع مودي، مهندس صوت ياسر حسين، وهي تنتمي إلى نوعية الانشاد الصوفي وتعكس قصة الفيلم الذي يدور حول الطفلة ريما التي ترى أحداث غيبية تحدث في المستقبل.

 

وكلمات الأغنية هي مقتطفات من التراث الصوفي لمولانا الإمام ماضي أبو العزائم فتقول: مش كل رؤية خير.. مش كل عالي طير.. إبرة تاهت ف بير.. الخوف صانك كتير.. عدد بلا مدد.. مدد ولا عمد.. بناك بقا هدد.. بادي ولا أعتمد.. يا رفـاقَ الصبـرِ فـي حكـمِ القـدرْ.. هل لنـا مـن منصـفٍ يجلـو الخبـرْ.

 

وقد صرح المنتج عمرو طنطاوي أن الفيلم كان من المقرر عرضه اليوم بالسينمات ولكن نتيجة موجة الهلع بشأن تفشي مرض كوفيد-19 في إقليم الشرق المتوسط والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد وظهور حالتين في مصر، قررت الشركة المنتجة بالاتفاق مع شركة التوزيع تأجيل عرض الفيلم لمدة أسبوع حتى تتبين الوضع الأخير لانتشار الفيروس في مصر والوطن العربي وعلى أساسه يتم تحديد موعد نزول الفيلم سواء خلال هذا الشهر او تأجيله الى موسم الصيف القادم بعد القضاء التام على المرض.

 

الجدير بالذكر ان فيلم ريما بطولة: محمد ثروت، مايا نصري، والطفلة ريم عبد القادر، هالة فاخر، إيهاب فهمي، فراس سعيد، مها نصار، مستشار إعلامي محمد بدر، منتج فني مدحت لبيب، تصوير أحمد عاشور، انتاج شركة ميكرز للإنتاج الفني للمنتج عمرو طنطاوي، تأليف أحمد أنور ومن إخراج معتز حسام.

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