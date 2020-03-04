إمبابة فيصل منيب.. سر تسمية فريدة سيف النصر في آخر أعمالها.. فيديو

قالت الفنانة فريدة سيف النصر، إنها لا تعاني من كانسر في الوجه، وأن الورم الذي تعرضت له كان مجرد التهاب حاد في اللثة ومضاعفات من مجموعة أدوية للحساسية، وتنفي إصابتها بأي مرض وحتى الكورونا، مُعبرة عن مدى ضيقها من الشائعات التي روجت حولها ومتأثرة نفسيًا.





وتابعت الفنانة فريدة سيف النصر، خلال حوارها في برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، الذي يُذاع على قناة CBC، في أول حوار لها بعد شائعة الإصابة بكانسر في الوجه، أنها تفضل أخذ فترة من الراحة بين العمل والاخر حتى يظل الجمهور متذكراً هذا الدور هذا ما يميزها عن غيرها، وأن لها شخصية خاصة في أدوارها.





وذكرت فريدة سيف النصر، أنها اضطرت لإلغاء يوم تصوير في مسلسلها الرمضاني الجديد "أولاد إمبابة"، وهذا بسبب ورم وجهها، مشيرة إلى أنها تحب مثل هذه الأدوار مُعقبة: "بقيت بحب الأدوار الغامقة".





وأضافت "إمبابة فيصل منيب"، وهو اسم الفنانة فريدة سيف النصر في دورها الأم في مسلسل "أولاد إمبابة"، وهو دور شعبي أصيل عن أم تبحث عن أبنائها.





وأوضحت أنها تتعرض لكثير من الانتقادات لرفضها بعض الأعمال التي تقدم إليها، لافتة الى أنها تفضل عمل مسلسل أو عمل فني كل 3 سنوات ولكن تؤثر فيه بشكل مختلف، وأنها تفضل العمل مع مخرجين يكون هذا أول إخراج لهم معقبة: "وشنا بيكون حلو على بعض.. وبشرة خير".